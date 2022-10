Kevin Siraut (Hubo Handbal): “Er zat meer in dan gelijkspel tegen Kras Volendam”

handbal BENE-LeagueEnkele mindere weken voor Hubo Handbal moesten worden rechtgezet met de komst van Kras Volendam. Onder impuls van dirigent Arber Qerimi nam Hubo Handbal de partij in handen. Volendam vocht terug en kon een 28-28 gelijkspel uit de brand slepen. Al bleef het gelijkspel bij doelman Kevin Siraut nog nazinderen, want in de slotminuut kon Hubo Handbal de strafworp op winst niet verzilveren.

In de BENE-League heeft Aalsmeer de rol bovenin moeten lossen, na een verrassende 27-38 thuisnederlaag tegen Visé. Aan de leiding blijven wel Sporting Pelt en Sezoens Bocholt. Het team van Korneel Douven won (21-44) met de vingers in de neus bij Atomix. De Damburgers deden dat met een 22-31 overwinning bij Eupen. Om de aansluiting bij de top vier niet te verliezen moest Hubo Handbal thuis winnen van Kras Volendam. In een sfeervolle Eburons Dome bleef Hubo Handbal steken op een gelijkspel. Bij de uitblinkers doelman Kevin Siraut die enkele geweldige reddingen in huis had.

Na goede wedstrijd punt laten liggen

“Het puntenverlies is zuur”, stak de 30-jarige doelman Kevin Siraut na de wedstrijd van wal. “In de eerste helft waren we duidelijk baas met een uitstekende spelmaker Arber Qerimi, topschutter met acht doelpunten en hoekspeler Thomas Di Giacomo (vijf treffers, red.). Bij de rust (14-11) zaten we op rozen. Na de rust bleven we goed spelen hoor, maar Volendam kwam scherper uit de kleedkamer. De bezoekers konden de kloof dichten en het bleef een boeiende partij om te volgen. Het publiek heeft zeker genoten. Alleen jammer dat we het niet konden afmaken. In de slotminuut lieten we de unieke kans liggen, want de strafworp werd gemist.”

“Ach, dit is een basis om verder op te bouwen voor de toekomst”, vervolgt Luikenaar Siraut, die aardig Nederlands spreekt. “We hebben een goede ploeg van ervaren spelers en jonge talenten, maar het vergt tijd om een topteam te kweken. Onze start was uitstekend, maar voor de topwedstrijden bleken we nog niet klaar. Is ook logisch hé. Je kan niet onmiddellijk verwachten dat een fusie tussen Initia Hasselt en Tongeren ging zorgen voor een ploeg die kan meedingen voor de prijzen. Natuurlijk moet het onze ambitie zijn om te mikken op die vierde plaats. We staan op drie punten van het vierde geklasseerde Aalsmeer. Alles kan nog, maar dan mogen we geen steken meer laten vallen. De topteams hebben zich in het tussenseizoen versterkt en daarom is de strijd voor een Final4-ticket nog heviger dan de voorbije jaren .”

Wezet

“Laten we vooral het positieve uit deze wedstrijd onthouden. Dinsdag wacht de lastige verplaatsing naar landskampioen Wezet. Ik speelde zes jaar voor Visé en deze streekderby blijft voor mij een speciale wedstrijd. De motor van Visé begint op toerental te komen, na een lastige start. Ze wonnen ruim in Aalsmeer en met een enthousiast thuispubliek zullen ze ons zeker warm ontvangen. Ik zal het nodige werk krijgen (lacht). Toch zijn we zeker niet kansloos. Indien iedereen op niveau kan acteren, gaan we de zege grijpen.”

Red Wolves

“Ik verloor mijn plaats bij de Red Wolves aan onze jonge, getalenteerde Arthur Vanhove, die momenteel out is door klierkoorts. “In de EK-kwalificatiewedstrijden moest ik toekijken vanuit de tribune. Pijnlijk. Toch blijf ik strijdvaardig. Als ik de komende wedstrijden de lijn kan doortrekken van mijn prestatie tegen Volendam mag ik zeker nog hopen op een selectie voor het komende WK. Uiteraard mijn grote droom. Ik hoop bondscoach Sylla nog te kunnen overtuigen”, besluit de ervaren Siraut, die woont in Villers-le-Bouillet.

