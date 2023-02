Kevin Nicaise (Rupel Boom) zet spelers op scherp voor duel bij Mandel United: “Ik hoef geen schoonheidsprijs, wel een sterk collectief”

Dat Rupel Boom er vorige week niet in slaagde om leider Patro te verrassen, was niet zozeer een verrassing. Dat het (eindelijk?) de druppel was voor sommigen om intern aan te geven dat het vijf na twaalf is in de strijd om het behoud, misschien wel. Een aantal spelers blijft immers onder zijn niveau en geeft niet meteen de indruk de ernst van de situatie te beseffen. De vraag om stevig door te selecteren werd luidop gesteld aan het adres van trainer Kevin Nicaise en dus is het de vraag in welke mate die daarop in gaat? Maar heeft hij nog een keuze? Voor de zes puntenmatch tegen Mandel United gelden immers geen excuses meer.

“Op individueel vlak zie ik niet meteen een mentaliteitsprobleem”, aldus Nicaise. “De lichaamshouding van sommige jongens kan soms beter, maar de GPS-resultaten geven aan dat er veel meters worden gemaakt. Vooral als groep moet het snel beter. We staan er te weinig als collectief. Het is een mentale kwestie, maar die knop moeten de spelers snel omdraaien. Alleen als groep zullen we het redden.”

Verantwoordelijkheid

“Mijn verantwoordelijkheid daarin? Het is een werk van elke dag. We voeren nieuwe regels in, maar ik moet ook keuzes maken, absoluut. In januari deed ik dat al door veel jongeren de kans te geven en zo een reactie uit te lokken bij anderen. Dat werd goed opgepikt en ook voor de jonge gasten was het een goed moment om ervaring op te doen. Maar ik zal niet aarzelen om opnieuw jongens op de bank of in de tribune te zetten als ik voel dat dat de beste beslissing is voor de groep.”

Mandel

“Iedereen kent het belang van de wedstrijd tegen Mandel, maar ik wil nog niet spreken van de laatste kans. Er zijn nog veel wedstrijden en de realiteit is ook dat we het vaak moeilijker hebben tegen dit soort ploegen. Qua wedstrijdvoorbereiding ben ik alvast tevreden, want er is goed getraind deze week. Hopelijk kunnen we daar nu een vervolg aan geven op het veld. We kunnen een prima zaak doen in de stand met Ninove en Hoogstraten die respectievelijk tegen Luik en Patro spelen. Ik verwacht dus een groep die alles geeft om de drie punten te pakken. En dan hoeft het helemaal niet op een mooie manier te zijn.”

Zakelijk

“In het begin van het seizoen lag de focus erg op het uitvoeren van taken en onder Pascal (Pilotte red.) kwam er veel meer vrijheid. Dat kwam ons spel en de resultaten ten goede op korte termijn, maar het was uiteindelijk met wisselend succes. De spelers bleven echter in die flow hangen en daar tegenover staat dat we vaak op een zakelijke manier gepakt werden. Charleroi kwam drie keer voor ons doel, scoorde twee keer en pakte de drie punten. Klaar. Een zege op karakter pakken en zonder mooi voetbal is in deze fase allesbehalve verkeerd.”

Lot

“Of mijn lot als coach gekoppeld is aan deze wedstrijd? Ik ben hier van in het begin van het seizoen en ik ken de groep. Ik werk ook hard en probeer er alles aan te doen om Rupel Boom van de degradatie te behoeden. Voorts nam ik de spelersgroep in januari onder mijn hoede op een moment dat niemand de taak op zich wilde nemen. Ik zal zelf de handdoek niet gooien, maar als men denkt dat iemand anders beter kan doen, is het aan het bestuur om te beslissen. Mijn positie is is niet belangrijk.”

Nog nieuwkomers?

Intussen gaf voorzitter Crockett toestemming aan zijn bestuur om nog spelers aan te trekken in een bijkomende poging om de degradatie af te wenden. Het gaat om spelers die vrij zijn en dus meteen beschik- en inzetbaar.