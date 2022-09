Kevin Loock en KFC Diest blijven steken op 1-1-gelijkspel in Beringen: “We hebben nog tijd nodig om automatismen te kweken”

Met vijf op negen kan KFC Diest in principe wel van een geslaagde start spreken, maar Kevin Van Loock beseft dat er meer ingezet had. “We hebben op vier minuten tijd vier punten weggeven”, stelt hij vast. “Tegen Betekom was het niet echt goed. Toen vergaten we te voetballen. Vooral in de tweede helft. Maar als je dan in de allerlaatste seconde nog de gelijkmaker slikt, smaakt dat toch wel zuur.”

“In Beringen liep het beduidend beter. In tegenstelling tot onze twee eerste matchen namen we nu wel een goeie start. Op het kwartier kregen we een penalty. Normaal gezien is Habarugira de eerste strafschopnemer, maar ik voelde me goed en ik trapte de 0-1 binnen. Op één grote kans na, was Beringen nooit echt gevaarlijk. Onze doelman Thomas Rosala pakte uit met een zotte redding. Zo gaan we er nog wel meer van hem zien dit seizoen. (lacht) Wij gingen op zoek naar dat tweede doelpunt, maar dat kwam er niet. En dan is het logisch dat de tegenstander op het einde alles naar voren gooit. In minuut 88 kwam er een voorzet en die ging binnen. Heel spijtig alweer, maar goed. We kunnen niemand iets verwijten. Van de keeper tot de spitsen, iedereen heeft zaterdag zijn match gespeeld.”

Positief blijven

Positief blijven is dus de boodschap. “Zeker weten”, klinkt het. “We hebben een woelige voorbereiding achter de rug en we zijn nog maar een paar weken met onze vaste kern aan het trainen. We weten allemaal dat we best wel goeie voetballers in de ploeg hebben, alleen de automatismen moeten er nog wat inkomen. Het hadden negen punten kunnen zijn, maar vijf op negen is zeker geen slechte start. Geef ons nog wat tijd en ik ben overtuigd dat we nog wel mooie dingen gaan laten zien.”

Kevin Van Loock (29) speelde in het verleden al voor verschillende Brabantse en Antwerpse clubs, waaronder KFC Diest. Bij zijn terugkeer naar de Warande moet hij het jonge team mee op sleeptouw nemen. “Ik ben hier intussen een van de oudere spelers”, beseft de Diestse spits. “Samen met Briels, Achnak en Habarugira zijn wij de anciens. Er wordt dus wel wat van ons verwacht. We gaan ongetwijfeld nog wel eens moeilijke momenten beleven. Het is dan ons om de groep er doorheen te trekken.”