Kevin Lava zit net als in 2012 en 2014 aan vier zeges: “Dit is een goed seizoen, daar ben ik heel tevreden mee”

wielrennen elite z/cKevin Lava (33) is het winnen allesbehalve verleerd. In Lotenhulle boekte hij woensdag zijn vierde zege van het seizoen. De eliterenner zonder contract van Team Dakwerken Stroobant koerst zaterdag in Rekkem en zondag in Melden.

Winderige namiddag in Lotenhulle. Bovendien een start met hindernissen, want in de tweede ronde blokkeerde een tractor een straat van het parcours waardoor een herstart zich opdrong. De rest van de wedstrijd kende een vlekkeloos verloop. Heel snel konden negen renners zich afscheiden. Kevin Neirynck, Jef Van Meirhaeghe, Jaromir Lannoo, Guillaume Seye, Kevin Lava, Lars Van Coppenolle, Victor Vercouillie, Thieme Van Ruymbeke en David Desmecht zetten de rest snel op een onoverbrugbare kloof.

“Het was hier vlug gebeurd”, begon Lava het wedstrijdverhaal. “Een strook van het parcours met felle zijwind en een paar sterke renners, meer moet je niet hebben om een beslissende ontsnapping te vormen. Naarmate de koers vorderde, bleek dat Guillaume Seye en Lars Van Coppenolle de sterksten waren. Seye probeerde diverse keren. De twee beste renners viseerden elkaar. Op anderhalve kilometer van de streep zette ik alles op alles.”

Grootste verzet

De juiste beslissing. Lava profiteerde van de rivaliteit tussen de twee tenoren, maar kende in de slotkilometer ook nog tegenslag. “In een bocht sloeg mijn versnellingsapparaat in crashmodus”, vertelde de naar Kruisem uitgeweken Petegemnaar. “De slotkilometer moest ik op mijn grootste verzet afwerken. Het eerste stuk was met de wind in de rug, geen probleem, maar op het laatste stuk werd het toch wat lastiger. Gelukkig had ik al een gaatje kunnen slaan.”

Zijn overwinning kwam niet meer in gevaar. Na Bassevelde (21/6), Sinaai (23/7) en Sleidinge (17/9) zijn vierde dit seizoen. “Een jaar met vier zeges: dat is toch al een beetje geleden”, verwees de maatschappelijk werker naar 2012 en 2014. “Dit is een goed seizoen, daar ben ik heel tevreden mee. Volgend jaar doe ik voort. Ik moet mijn overeenkomst met Team Dakwerken Stroobant nog tekenen. Iets wat volgende week zal gebeuren. Komend weekend, het laatste van het seizoen, koers ik nog in Rekkem en Melden.”

Lees ook: meer wielrennen