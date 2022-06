Kevin Lava heeft eerste zege beet: “Manier waarop een beetje afgekeken van Kobe Vanoverschelde vorig jaar”

Een eerste overwinning zat er een beetje aan te komen. “Vorige week vier keer gekoerst: viermaal de top tien gehaald, één keer podium gereden”, verwees Lava naar een derde plaats in Eeklo, een vierde plek in Wakken, zesde in Wetteren-ten-Ede en achtste in Schellebelle. “In die laatste wedstrijd zat zelfs iets meer. Ik voelde dat mijn conditie aan het beteren is. Begin mei liep ik een coronabesmetting op. Daarna ging het iets minder, nu is het al even opnieuw aan het beteren. Wat ook een beetje met het goede weer te maken heeft.”

Niet op sprint gewacht

De eliterenner zonder contract beschikt over een degelijke sprint, maar deed het dinsdagavond op een andere manier. Lava herinnerde zich voor de start van de kermiskoers in Bassevelde nog goed het scenario van twaalf maanden geleden. Toen pakte Kobe Vanoverschelde de zege dankzij een late uitval. “Ik heb het vandaag een beetje afgekeken van hem”, gaf de maatschappelijk assistent van OCMW Gent toe. “Ik ben op dezelfde plaats gegaan waar Kobe vorig jaar demarreerde. Toen had ik mee kunnen zijn. Na zijn uitval viel het op een smal baantje wat stil in het peloton. Het was drie kilometer met de wind in de rug. Op mijn grote molen kon ik het verschil maken. Net op het moment dat enkele achtervolgers bij een kopgroep van acht aanpikten. Bovendien had ik in die eerste groep met Birger Donie een ploegmaat die afstopte.”

Zaterdag blijven plakken

De Brakelaar maakte het feest voor Dakwerken Stroobant compleet door een vijftal seconden na Lava de tweede plaats te pakken. “Eén en twee, dat is voor onze ploeg prachtig”, glunderde Lava. “Zaterdag hebben we na de koers in Wetteren-ten-Ede met de ploegmaats samen iets gegeten en gedronken. Dat helpt ook. Misschien moeten we dat enkele dagen voor het Belgisch kampioenschap in St-Lievens-Houtem nog eens overdoen. Ploegmaats als Birger Donie en Davy Van Damme hebben van het BK op 28 augustus een laatste doel gemaakt.”

