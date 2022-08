Kevin Lauryssen na de 3-1 bekerwinst van Lille United: “De perfecte afsluiter van een heel geslaagd weekend”

voetbal beker van belgiëKVC Lille United heeft zich zonder problemen geplaatst voor de volgende ronde van de Cofidis Cup. Het versloeg Arlon met 3-1. De eerste bekerwedstrijd van Lille is traditioneel de afsluiter van een stageweekend in het Nederlandse Mierlo. Voor de nieuwkomers, waaronder Kevin Lauryssen, een gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe omgeving.

Met Arlon kreeg de Kempische fusieclub uit tweede nationale een Luxemburgse opponent uit eerste provinciale over de vloer. Ondanks een resem thuiskansen in het begin van de wedstrijd, waren het de bezoekers die de stand konden openen. Maar in een minimum van tijd veegde Lille de achterstand weg. Na de rust liet het de mogelijkheden liggen om een ruimere overwinning op het scorebord te brengen.

“Een bekerwedstrijd is nooit een simpele opgave”, reageerde Kevin Lauryssen. “In dergelijke ontmoetingen is het belangrijk om in het begin van de partij de kansen af te werken. Dat gebeurde niet, waardoor het even schrikken was toen Arlon op voorsprong kwam. Uiteindelijk is onze kwalificatie terecht.”

Stage

Trainer Kris De Backer had in de basis met Jeffrey Pauwels, Sven Van de Kerkhof, Emrah Bostanci, Michiel Meynendonckx, Hans Wynants en Kevin Lauryssen voor zes nieuwkomers gekozen. Lauryssen, die op de flank acteerde, was vorig seizoen met De Kempen nog een tegenstander van Lille.

“Ik heb vier mooie seizoenen bij de Tielense club mogen meemaken”, zegt de Rijkevorselnaar. “Maar ik had behoefte aan een nieuwe uitdaging. Met Lille kon dat een stapje hoger. Het is logisch dat het in deze fase van de voorbereiding nog wat zoeken en tasten is. Maar we hebben op stage het nuttige aan het aangename kunnen koppelen. En goede trainingen afgewisseld met de nodige ontspanning. We beseffen allemaal dat we in tweede nationale voor een grote uitdaging staan.”

ASV Geel

Op dit moment ontbreken met Olivier Schops, die herstellende is van een operatie aan de achillespees en half september wordt verwacht, en Elias Truyers, die sukkelt met een teenletsel, nog twee spelers. Woensdag om 19 uur is Lille, op het terrein van Gierle, gastheer voor ASV Geel.

Lees ook: meer voetbal in tweede nationale B