Kevin Kis (Lommel SK): “Met beide voeten op de grond!”

Na weken van groen-wit gejubel ging Lommel SK afgelopen zondag de boot in bij Westerlo. Niet dat een ervaren krijger als Kevin Kis (30) nu in zak en as zat. Een korte en rationele analyse moest volstaan om snel weer het vizier op de volgende klus te richten. Zal ook moeten want zondag krijgt de Gestelsedijk het bezoek van titelfavoriet Union SG.

“Voor een beetje sportman is elke nederlaag er natuurlijk te veel aan. Als er echter sprake is van positieve kanten: we staan weer helemaal met beide voeten op de grond. Niet dat er met een coach als de onze kans bestaat dat er iemand gaat zweven maar na al die positieve commentaren was het misschien even tijd voor een ander geluid.” Niet dat we iets anders hadden verwacht van een voetballer die al heel wat watertjes heeft doorzwommen maar voor een halfuurtje degelijke voetbaltaal zit je altijd goed bij de ex-jeugdspeler van KRC Genk (vandaar het prima Nederlands van de Luikenaar…): “Westerlo heeft mij alvast een beetje verrast. Na hun moeilijke periode wisten we dat ze weer spoedig op niveau zouden komen maar het verschil met de voorbije matchen was wel erg groot. Wij stelden vast dat dit Westerlo nog wat anders is dan RWDM (Lommel won een week eerder vlot van de Brusselaars) en dat onze prestatie bovendien wat minder was. En ja, toen we na rust scoorden en op dreef kwamen pakten we ook nog een rode kaart. Eén punt voor iedereen was misschien rechtvaardiger geweest maar Westerlo was een niet onverdiende winnaar.”

Schat eens realistisch jullie ambities in?

“Die vierde plaats in de rangschikking is correct in die zin dat het seizoen eigenlijk te vroeg kwam voor Lommel. We waren nog lang niet klaar met ons nieuw spelconcept en dat heeft punten gekost. Anderzijds groeien we nu echt wel naar ons beste niveau en kunnen we met vertrouwen aan elke wedstrijd beginnen. Hoe wel er nogal wat jeugdig talent bij ons rond loopt werken we tenslotte ook aan een wat regelmatiger curve. Precies daarom lijkt mijn ex-club Union de grote kanshebber op de titel. Al die ervaren rotten in hun rangen maken dat zijn nuchter en zakelijk hun wedstrijden afwerken en heel constant presteren. Ik tel nog heel wat vrienden bij Union en heb daar mooie dagen beleefd. Blij hen zondag weer te zien, maar al die vriendschap bestaat niet als ik tussen de lijnen sta. Ik ben een gelukkig man in Lommel. We werken hard aan dit nieuwe project, we worden geweldig ondersteund door een prima technische staf en we kijken allemaal uit naar de confrontatie met zo’n sterke tegenstander. Noem het gerust een soort waardemeter, ik denk al verder. Laat Union dan uitkijken naar de titel, ook plaats twee betekent een ticket richting een eindronde met eersteklassers…”

Tenslotte, een voetballer die zijn dagelijks brood verdient als flankverdediger maar intussen wel de sterke man blijkt bij vrijetrappen en hoekschoppen…?

“Ik weet het, dat is doorgaans het werk van aanvallende spelers. Om één of andere reden bleek ik echter over een behoorlijke traptechniek te beschikken maar verderop was het vooral hard werken. Dankzij het vertrouwen van onze sportieve staf mag ik haast elke training werk maken van vrijetrappen. Dat al die inzet de voorbij jaren ook rendeerde was een hart onder de riem, zeker als je je ploeg kan helpen als de wedstrijd op slot zit. Misschien zondag al? Ik zal mijn verantwoordelijkheid nemen en mag hopelijk achteraf een feestje bouwen…”

Lommel SK - Union SG, op zondag 13 december om 20 uur.