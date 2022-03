Kevin Kis kijkt uit naar afscheid in schoonheid: “Er staat weer een Lommelse ploeg tussen de lijnen”

Voetbal 1BEen eerste lentezon en puntengewin, Lommel SK herademt aan het eind van een seizoen om snel te vergeten. Het behoud in het profvoetbal is verzekerd en met de komst van RWDM op zaterdag staat de eerste van nog vijf verplichte nummers op het menu.

Kevin Kis (31) kijkt uit naar een afscheid in schoonheid. “Niet fijn als iemand je zegt dat je moet vertrekken. Ik ben echter een realist, dit hoort bij het voetbal. Natuurlijk doet het me deugd dat ik op nogal wat sympathieke reacties van de supporters kon rekenen en ik zal er voor die mensen tot de laatste seconde in Lommel alles aan doen”, aldus de gelouterde voetbalprof, die dan ook al een heel parcours met onder meer Westerlo, Eupen, Fortuna, Roeselare en Union heeft afgelegd. En nu bezig is aan zijn laatste weken in groen-witte uitrusting.

Duidelijkheid

Aangezien Lommel-City nooit in de kaarten laat kijken, blijft het hoe en waarom onduidelijk. Optimist Kis geniet intussen van het leven aan de Gestelsedijk. “Het is weer prettig toeven en trainen in Lommel. Je merkt aan alles dat er iets is veranderd sinds het aantreden van interim-coach Patrick Grevenaars. De voorbereiding, de mentaliteit en een degelijk wedstrijdplan. Iedereen kent nu zijn taak, weet waar hij wel en niet moet lopen. En mits de inbreng van meer ervaren krachten kan je stellen dat Lommel weer een ploeg heeft. Kortom, we stappen met vertrouwen tussen de lijnen en zijn ervan overtuigd dat we kunnen winnen.”

“De ommezwaai kwam net op tijd. We stonden er op een gegeven moment echt wel slecht voor en dat was niet eens onterecht. Onwaarschijnlijk met al dat talent in onze spelersgroep. Na Westerlo is er stevig gepraat, onze technische staf deed prima werk en er werden keuzes gemaakt. Voor ervaring ja, maar ook voor duidelijkheid. Moest ook, het was vijf voor twaalf.”

“Je weet natuurlijk nooit, maar het gevaar op degradatie lijkt nu wel echt verdwenen en we kunnen nu weer met plezier omhoog kijken. De plaatsen vijf en zes komen weer in ons bereik en ik verzeker je dat we daar voor zullen gaan. Daarom kijk ik nog niet verder, eerst die twee Lommelse jaren in schoonheid afsluiten.”

