Kevin Kis en Patro Eisden pakken belangrijke 2-5-zege in Wezet: “We speelden een perfecte wedstrijd”

Voetbal eerste nationalePatro Eisden heeft zijn competitiestart niet gemist. De Maaslanders speelden in Wezet een perfecte wedstrijd en wonnen met overtuigende cijfers. Dat de vijf doelpunten door vijf verschillende spelers gemaakt werden, maakt de overwinning nog mooier. “Winnen bij het ambitieuze Wezet is niet iedereen gegeven. We speelden een perfecte wedstrijd en klimmen in de rangschikking naar een gedeelde zesde plaats. We doen weer helemaal mee”, genoot Kevin Kis, die Bamona op weg naar de openingstreffer zette.

Patro nam een prima start en kwam reeds na tien minuten op voorsprong. Een aanval via Kis en Ferber bereikte Bamona en de Eisdense aanvaller mikte vanop de zestien aan de eerste paal binnen. Rond het halfuur werd diezelfde Bamona langs achter foutief aangepakt. Ferber nam zijn verantwoordelijkheid en trapte de strafschop perfect binnen. Patro bleef domineren en zag een derde doelpunt afgevlagd worden. Toch was het voor Eisden schrikken toen Casicio op slag van rust kon milderen. Ook in de tweede helft stond er geen maat op de bezoekers. Met twee doelpunten in tien minuten tijd stelde Eisden de overwinning veilig. Bounou en Sam waren de schutters van dienst. De ingevallen Verburgh verlengde een poging van Bounou en legde de 2-5-eindcijfers vast.

Zelfverzekerd

De vreugde in het Eisdense kamp was groot. Na de nederlaag op de openingsspeeldag in La Louvière kon Patro zich geen nieuwe nederlaag veroorloven: “We speelden een volwassen wedstrijd en raakten nooit in de problemen”, juichte de van Lommel overgekomen Kevin Kis. “Het ambitieuze Wezet, dat vier op zes haalde en promotieplannen koesterde, kwam nooit in de wedstrijd. Achterin lieten we geen steken vallen en voorin toonden onze aanvallers zich bijzonder efficiënt. Iedereen speelt zelfverzekerd. De vijf verschillende doelpuntenmakers bewijzen dit. Iedereen voel zich goed in zijn vel.”

Start niet gemist

Ondertussen kijkt Kis ook uit naar de wedstrijd van volgend weekend tegen Knokke, dat dit weekend verrassend thuis verloor tegen Luik. “Met de bekerwedstrijd erbij is dat onze derde overwinning op rij. Met zes op negen klimmen we in de rangschikking naar een gedeelde zesde plaats. We hebben onze start niet gemist. Deze lijn moeten we ook volgende week tegen Knokke doortrekken. Uitgaan van onze eigen kwaliteit is hierin een belangrijk gegeven. We moeten respect tonen voor onze tegenstander, maar zeker geen schrik hebben. Dit Patro heeft de juiste drive te pakken”, besluit Kis.

Wezet: Mignon, R.Wilmots, Alalabang (45' Englebert), Perseo (61' Quintais), Bangoura ( 45' Gilon), Cascio (70' Legear), El Harrak (70'Yann), Gerits, Bonemme, M.Wilmots, Essikal.

Patro Eisden: Belin, Dijkhuizen, Renson, Corstjens, Kis, Ferber, Bounou, Sam, Gueroui, Pietermaat, Bamona.

Doelpunten: 10' Bamona (0-1), 20' Ferber (strafschop, 0-2), 44' Gerits (1-2), 49' Bounou (1-3), 59' Sam (1-4), 71' N’Guessan (2-4), 81' Verdingh (2-5).

Rood: 87' Bonemme (2x geel).

Geel: Bonemme, Corstjens, Belin, Essikal, Alalabang, El Harrak.

Lees ook: voetbal in eerste nationale