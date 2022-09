Kevin Kabera (Zelzate): “Jong Cercle wordt taaie brok”

“Bij de jeugd speelde ik zowel voor Hamme als voor Eendracht Aalst,” vertelt Kabera. “Daarna trok ik naar Sporting Lokeren en daar speelde ik bij de beloften. Arnar Vidarsson was er mijn trainer. Vanuit Lokeren trok ik naar FC Lebbeke en daar speelde ik voor het eerst in een eerste elftal. Vorig jaar sloot ik bij Zelzate pas in augustus bij de groep aan en had ik in het begin niet zo veel speelminuten. Maar intussen heb ik toch mijn plaatsje gevonden en sta ik naar mijn gevoel wel mijn mannetje. Ik ben hier ook altijd prima opgevangen.”

1 op 6

Zelzate blijft na twee wedstrijden op een 1 op 6, maar Kabera is niet aan doemdenken toe.

“Het is zo dat we al bij al een behoorlijk goede wedstrijd achter de rug hebben tegen OLSA Brakel. We hadden het de eerste twintig minuten knap lastig en kwamen ook op achterstand, maar we hebben ons in de wedstrijd geknokt en net voor de rust stelden we niet onverdiend gelijk. Na de rust worden we vlug herleid tot tien man en dan weet je dat je een heel moeilijke tweede helft tegemoet gaat. Het pleit voor onze ploeg dat we in de gegeven omstandigheden nog een punt pakken.”