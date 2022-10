Kevin Janssens scoort en laat scoren bij Sint-Dimpna: “Het amusement komt op de eerste plaats”

voetbal tweede provinciale BIn tweede provinciale B staan zondag met Kalmthout en Sint-Dimpna de twee nog ongeslagen tenoren van de competitiestart tegenover mekaar. De Kempische formatie stak tijdens het tussenseizoen de ambities niet onder stoelen of banken. Kalmthout wil op zijn beurt zijn plaats in eerste provinciale heroveren.

Sint-Dimpa zocht in het tussenseizoen voornamelijk zijn heil bij een buur die het vorig seizoen in eerste provinciale bijzonder goed deed, en er kampioen werd. Eén van de spelers die Wezel inruilde voor de Geelse favoriet was Kevin Janssens.“Ik ben heel content dat we vorig seizoen met Wezel kampioen zijn geworden”, zegt de Retienaar. “Maar de stap naar het nationale voetbal was groot. Op een bepaald moment moet je als speler naar je lichaam luisteren. Dat heb ik gedaan. Bij Sint-Dimpna kwam ik opnieuw bij een ploeg terecht die ambitie uitstraalt.”

Favoriet

Bij de vijftien tegenstanders is de naam van de Gelenaars al veelvuldig over de lippen gegaan. “Ik kan dat begrijpen. Anderzijds is het allemaal niet zo eenvoudig. Hoewel we alleen aan de leiding staan, geeft dat geen enkele garantie. In de eerste weken van de competitie hebben we al wat lastige momenten gehad. Dat zal de rest van het seizoen niet veranderen.”

Scoren en laten scoren

De adelbrieven die de aanvaller nu reeds kan voorleggen zijn indrukwekkend. In de eerste vijf wedstrijden scoorde hij zelf twee keer en was hij goed voor vijf assists. “Op mijn leeftijd is het niet zo belangrijk meer wie de doelpunten voor zijn rekening neemt. Ik wil me vooral amuseren. De vijf assists die ik tot hiertoe heb afgeleverd, geven mij zeker zoveel voldoening. Het is goed dat we verschillende spelers hebben die het verschil kunnen maken.”

Kalmthout

Het duel van zondag tussen Kalmthout en Sint-Dimpna is een confrontatie tussen twee ongeslagen teams. Sint-Dimpna telt twee punten meer en kan nu al een schitterende zaak doen. Onder meer met het oog op de eerste periode. “Over dat laatste wordt niet gesproken. Ik herinner mij de wedstrijd van vorig seizoen met Wezel in Kalmthout. Dat was geen simpele opgave. Maar het zou mooi zijn, mochten we de kloof kunnen uitbreiden.”

