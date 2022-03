Kevin Janssens en KAC Betekom verliezen derby bij KFC Diest: “Het moet dringend beginnen kantelen voor ons”

“We begonnen redelijk goed aan de match”, opent de Betekomse middenvelder. “Onze organisatie stond goed, beter dan de voorbije weken alleszins. We gaven amper iets weg en bij onze eerste aanval scoorden we ook. Een ideaal scenario dus waarmee we de rust konden intrekken.”

“De bedoeling was om die 0-1 voorsprong vast te houden maar we lieten hen veel te snel gelijkmaken. Jammer want het zijn altijd dezelfde soort goals die we slikken. Een kwartier voor tijd maakten zij dan de 2-1 en dat was ook verdiend te noemen. Zij zaten na de pauze ook veel beter in de match. Onze tweede helft was gewoon niet goed. En dat is jammer want we hadden het zelf in handen. Aan de Dietse zege valt dan ook niet veel af te dingen”, is Janssens eerlijk.

Niet in de problemen brengen

Door deze nederlaag, de vierde in vijf weken, is Betekom ondertussen afgezakt naar plaats acht. En dat kan en mag niet de bedoeling zijn beseft de kapitein: “Dat is inderdaad niet goed. Het moet echt stilaan beginnen kantelen voor ons want anders gaan we onszelf niet helemaal in de problemen brengen. En dat zou zonde zijn want we stonden wekenlang rond die vijfde, zesde plaats.”

“We blijven ook niet gespaard van blessures, dat komt er dan ook nog bij. Dat is dan wat leergeld dat we nu moeten betalen en kan wel zijn vruchten afwerpen naar komend seizoen toe. Maar daar zijn we nu niet veel mee natuurlijk. De foutjes moeten er gewoon dringend uit en alleen dan kunnen we weer aanspraak maken op meer. We staan op zich maar op vier punten van de vierde plaats maar ook maar vier punten boven plaats dertien. Zo rap kan het dus gaan. We moeten vooral naar onszelf kijken en snel drie punten pakken.”

Geen excuses

“Te beginnen volgende week thuis tegen rode lantaarn Koersel. Dan zijn er geen excuses en tellen enkel de drie punten. Dat lijkt misschien evident op papier maar in de praktijk is het dat niet. Er zijn sowieso geen makkelijke matchen in deze reeks en al zeker niet in de flow waarin we nu zitten”, besluit de 36-jarige Janssens die pas op het einde van het seizoen gaat beslissen of hij er volgend jaar nog een seizoen bij doet.

Doelman Brent Thuys moest na een kwartier spelen vervangen worden door Glenn De Jonge. De jonge Betekomse goalie, die dit seizoen nog geen minuut miste in competitieverband, kwam slecht neer na een duel en moest met een draagberrie worden afgevoerd. Zijn knieschuif zou uit de kom zijn geschoten en verder onderzoek is nodig.