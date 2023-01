Kevin Janssens en KAC Betekom stevig kopje onder bij Sint-Lenaarts: “Hopelijk is dit een éénmalige collectieve offday”

“Ik denk niet dat ik in nationale al ooit zo’n zware nederlaag heb meegemaakt”, opent ancien Janssens veelbetekenend. “Voor de rust stonden we eigenlijk best goed, maar door een te korte terugspeelbal maakten zij de 1-0. Sporadisch kwamen wij er uit, maar zonder grote kansen. Ik denk dat onze keeper één of twee ballen moest pakken. We trokken dus de kleedkamer in met het gevoel dat het nog wel goed ging komen.”

Kaartenhuisje

“Maar na vier minuten in die tweede helft gaven we een tweede goal cadeau. Toen zat Sint-Lenaarts helemaal in een zetel en konden zij naar hartenlust counteren. Maar viel het bij ons vooral als een kaartenhuisje in elkaar. We gaven gewoon veel te makkelijk goals weg. Zeker die eerste twee. De goals die vielen toen het al 4-0 stond, zijn anders. Daar waren er inderdaad wel enkele bij na mooi combinatievoetbal van hen. Maar het is onze eigen fout geweest dat we het hen zo makkelijk maakten. Dat stoort me nog het meeste en is eigenlijk ‘on-Betekoms’. Hopelijk is dit dan ook een éénmalige collectieve offday.”

Goede flow

“Het is ook jammer dat die goede flow na de zes op zes tegen Geel en Beringen nu weer weg is”, gaat Janssens voort. “En het gaat er de komende weken niet makkelijker op worden met allemaal matchen tegen rechtstreekse concurrenten zoals Pelt, Wijgmaal en Kampenhout. Doordat de match tegen Wijgmaal wordt ingehaald op woensdagavond 8 februari, staan we ook weer voor een Engelse week. We zitten al met enkele gekwetsten en zieken op dit moment, maar uiteindelijk mogen we ons daar ook niet te veel achter verschuilen. We zullen het als groep moeten doen, want we hebben nu éénmaal niet een kern met 25 spelers.”

Genoeg geweest

Zelf is Janssens (37) aan zijn laatste maanden als voetballer bezig: “Voor dit seizoen was ik al aan het twijfelen om te stoppen. Ik heb dan besloten er toch nog één jaar bij te doen, maar nu is het wel genoeg geweest. Die vijf mooie jaren Betekom wil ik graag in schoonheid afsluiten, maar ik besef wel dat het tot het einde spannend zal blijven. Vorig jaar had je nog twee of drie ploegen die fel achterop hinkten, maar dat is dit seizoen niet het geval. Ik zou niet graag hebben dat we zoals vorig jaar tot de slotspeeldag moeten knokken om erin te blijven. Maar gelukkig is dit voetbal en hebben we volgend weekend alweer een nieuwe kans om dit recht te zetten en onszelf naar veiligere oorden te spelen.”

Tweede transfer

Van tweedeprovincialer Averbode-Okselaar maakt aanvaller Brett Pauly komend seizoen de overstap. De 22-jarige Pauly scoorde dit seizoen al veertien keer en heeft daarmee een groot aandeel in de voorlopige leidersplaats van de fusieclub. Hij is daarmee de tweede inkomende transfer na Pieterjan Beeken van eersteprovincialer Bierbeek.