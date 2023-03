Kevin Janssens en KAC Betekom pakken scalp van titelkandidaat Eendracht Termien: “Dit is een hele grote bonus voor ons”

“De zege tegen Termien is toch wel een hele grote bonus voor ons”, opent de Betekomse ancien enthousiast, “maar zeker ook wel verdiend te noemen. Wij stonden goed in de eerste helft en gaven vrij weinig weg. We kwamen wel met een gelukje op voorsprong, maar daarvoor hadden we ook al kunnen scoren. Na de pauze begonnen we heel scherp waardoor het binnen de minuut al 2-0 stond. En vijf minuten later lukten we de 3-0. Dan weet je dat het zo goed als binnen is en dat we op de juiste momenten hebben geprikt.”

Eerste keer in vijf jaar

“Zo zie je maar dat wij in deze reeks van iedereen kunnen verliezen, maar ook kunnen winnen. Het is overigens de eerste keer in die vijf jaar dat ik bij Betekom speel, dat we van Termien winnen. Dat is toch wel veelzeggend. En ook een teken dat het momenteel ook gewoon heel goed draait bij ons. Na de pandoering anderhalve maand geleden op Sint-Lenaarts verloren we enkel vorige week bij nummer één Mol-Wezel. Als we wat efficiënter waren geweest, hadden we ook daar iets kunnen rapen. Maar soit, we hebben de matchen die we moesten winnen gewonnen, waardoor we nu op die mooie zevende plaats staan.”

Waardig afscheid

Daardoor moet er nu toch al heel veel foutlopen, willen jullie nog in de problemen komen? “Toch blijf ik nog altijd wat voorzichtig daarover”, pikt Janssens in. “Twee of drie keer na elkaar verliezen en het kan er weer helemaal anders uit zien. Het doel moet dan ook zijn om zo snel mogelijk officieel zeker te zijn van het behoud. Met de manier waarop we momenteel spelen, mag dat eigenlijk geen probleem zijn. Fysiek én mentaal staan we er. Ook het gegeven dat er heel wat vertrekkers zijn komend seizoen lijkt inderdaad geen invloed te hebben op ons spel en de resultaten. En dat verbaast me ook niet, want dit is een hele sterke groep die goed aan elkaar hangt. Eentje die tot het einde nog alles voor Betekom wil geven om zo waardig afscheid te kunnen nemen.”

‘Den bompa’

Zo ook Janssens (37) zelf, die met zijn laatste zes matchen als speler voor de boeg toch weer zijn waarde bewees met twee doelpunten. “Dat was een surplus op persoonlijk vlak. ‘Den bompa’ die het nog eens doet voor Betekom. (lacht) Ik denk dat ik zo ondertussen toch al de derde meeste goals heb gemaakt dit seizoen. Leuk om zo de rest wat te kietelen om topschutter van Betekom te worden en iedereen scherp te houden.”

KAC Betekom: Lopes Gomes, De Keukeleere, El Hadj, Janssens (84’ Clerckx), Smits (69’ Van Den Broeck), Mateso-Liongola, Hermans, Nsumbu Tanda, De Winter, Poukens (69’ Vander Elst), Pelgrims.

Eendracht Termien: Valkeneers, Vanoppen (60’ Cosyn), Baerts, Piras, Degeling, Odutayo (87’ Oizaz), Jeunen, Ospitalieri, Janssen, Stefani, Heeren.

Doelpunten: 36’ Janssens (1-0), 46’ Janssens (2-0), 50’ Mateso-Liongola (3-0), 75’ Janssen (3-1), 90’ Nsumbu Tanda (4-1).

Geel: Poukens, Hermans, Clerckx.



Lees ook: meer voetbal in 3NB