Kevin Janssens en KAC Betekom na nul op zes voor trip naar Pelt: “Maken het onszelf vaak te moeilijk”

Tegen rode lantaarn Zwarte Leeuw kwam Betekom tot tweemaal toe op voorsprong om dan nog finaal met 3-4 de boot in te gaan. Een stevige domper voor Janssens en maats: “We hadden die match eigenlijk volledig onder controle, maar dan laten we hen terug in de match komen door vermijdbare goals weg te geven. Al hadden we ook wel kansen om zelf meer te scoren eerlijk gezegd. En dan kan je in deze reeks ook van de laatste in de stand verliezen. We waren nochtans gewaarschuwd op voorhand want we hebben het nooit makkelijk tegen hen gehad in het verleden. Maar toch lieten we ons weer vangen. Als je thuis drie keer scoort tegen de ronde lantaarn kan het eigenlijk niet dat je die match niet wint.”

Kwalijke traditie

“Het wordt een beetje een kwalijke traditie dat wij weinig punten rapen tegen ploegen onderin”, gaat de Betekomse ancien voort. “Niet alleen dit seizoen dus zoals tegen Wijgmaal en Zwarte Leeuw. Komend weekend trekken we naar Pelt. Zij staan dan wel voorlaatste, maar zij gaan daar zeker niet lang meer blijven staan. Dat is een ploeg met heel wat kwaliteiten die vorig jaar bijna kampioen speelde. Zij staan daar dan wel onderin, ik schat hen dus veel hoger in.”

Aanmodderen

“Toch vind ik wel dat wij het dit seizoen beter doen dan de voorbije jaren in balbezit en op aanvallend vlak. Dat zie je ook aan het feit dat wij al in elke match hebben gescoord tot dusver en ook voldoende kansen ontwikkelen. Alleen hebben we ook nog nooit de nul gehouden dit seizoen. En dat moet toch wel eens dringend veranderen want anders blijf je een beetje aanmodderen. We maken het onszelf gewoon vaak te moeilijk.”

“Zeker in deze reeks waarin iedereen fel aan elkaar gewaagd is, wordt dat vaak afgestraft. We hadden meer punten kunnen en ook wel moeten hebben dan de negen eenheden die we nu tellen. En dan hadden we ook al meer afstand kunnen nemen van de onderste regionen. We moeten er nu voor zorgen dat we terug zo snel zo veel mogelijk punten pakken. Elke punt telt en niet de week wel en de andere niet. Hopelijk dit weekend dus al bij Pelt. Eentje maken is voor mij al voldoende. Als we er dan ook geen tegenkrijgen natuurlijk (knipoogt).”