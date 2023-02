Kevin Jacobs opnieuw aan het roer bij HC Sasja na interlandbreak: “Veel opgestoken op het WK handbal”

HC Sasja moest het enkele weken zonder haar T1 stellen – Kevin Jacobs ging als hulptrainer mee met de Red Wolves op het WK handbal in Zweden en Polen – maar de oefenmeester meldde zich eind januari opnieuw aan bij de eerstenationaler. Hij boekte meteen een belangrijke 28-29-zege op het terrein van Izegem en zo neemt Sasja een stevige optie op de tweede plaats in de reguliere competitie, die binnen twee speeldagen eindigt. Houthalen komt dit weekend op bezoek in Sporthal Sorghvliedt.

“Tijdens mijn afwezigheid nam assistent Bart Van Ransbeeck de leiding over”, vertelt Jacobs. “Samen stelden we een trainingsschema op, die nauwgezet gevolgd werd. Vanop afstand volgde ik mijn ploeg en zag ik dat ze het uitstekend gedaan hebben, met onder meer een ruime derbyzege in de inhaalwedstrijd tegen Sasja. Afgelopen weekend speelden we een ware nagelbijter op Izegem, waarin de vechtlust en mentaliteit van mijn spelers de doorslag gaf. In de slotfase was onze ervaring ook een extra troef. Heb ik iets bijgeleerd op het WK handbal? Het is sowieso een meerwaarde om tussen zo’n wereldtoppers rond te lopen. Op dit niveau kan je niet verwachten dat mijn spelers op dezelfde manier werken, trainen en spelen, maar ik heb veel bijgeleerd en ook heel wat zaken opgestoken die de komende weken ongetwijfeld van pas komen in de play-offs.”

Ambitie in play-offs

Eynatten-Raeren is al zeker van de eerste plaats, terwijl Sasja in het resterende tweeluik nog één puntje nodig heeft om mathematisch zeker te zijn van de tweede plaats na de reguliere competitie. “Wees er maar zeker van dat wij met minder dan die tweede plaats niet tevreden zijn”, vervolgt de coach. “Iedereen kent onze ambities: we willen graag een stap hogerop. Eynatten-Raeren is de favoriet, maar in de nacompetitie is alles mogelijk. In de heenronde lieten de Duitstaligen geen enkel punt liggen, maar in de terugronde lieten ze al wat steekjes vallen. Dat geeft ons hoop, al blijven zij uiteraard de grote favoriet.”

Boeman Houthalen

Op de laatste speeldag van de reguliere competitie staat een generale repetitie tegen Eynatten-Raeren gepland. Eerst volgt echter de komst van Kreasa Houthalen, aanstaande zaterdag in Sporthal Sorghvliedt. “Houthalen is een ploeg die ons niet ligt en ons al vaak wist te kloppen. Vorig seizoen nog twee keer in de play-offs. Ze zijn moeilijk te bespelen, maar wij hebben een wedstrijdplan klaar”, besluit de oefenmeester.

Eerste nationale: HC Sasja – Kreasa Houthalen op zaterdagavond 4 februari om 20.15 uur.