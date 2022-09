Kevin Jacobs en Sasja HC lieten geen steek vallen: “Goede start ook niet overschatten”

Een vol huis afgelopen weekend in Sportcomplex Sorghvliedt, waar de Sasja-familiedag plaatsvond. Een sfeervolle middag met o.a. een penaltycup en een match tussen spelers en ouders werkte als climax toe naar de partij tegen Doornik. “Ondanks de ruime winstcijfers kenden we toch een moeilijke start”, stelt T1 Kevin Jacobs. “De Henegouwers verdedigden agressief en we lieten ons in de eerste tien minuten te veel meeslepen door hun spel. Pas halverwege de eerste helft konden we geleidelijk aan afstand nemen van onze tegenstander. Na de pauze konden we die voorsprong veilig stellen tot een ruime bonus van tien punten, zodat ik in het laatste kwartier nog heel wat jongeren speelgelegenheid kon aanbieden om ervaring op te doen op dit niveau.”

Jeugdspelers inwerken

Is deze puike start het gevolg van een goede voorbereiding? “Die is voorspoedig verlopen”, bevestigt Jacobs. “We hebben tegen heel wat sterke ploegen geoefend en in die partijen hebben we mooie dingen laten zien. Maar laat ons deze competitiestart ook niet overschatten: met Gent en Doornik troffen we twee ploegen die vorig seizoen de play-downs speelden en ook Hubo Hasselt, onze tegenstander dit weekend, reken ik niet tot de favorieten. Vergeet ook niet dat ik enkele jeugdspelers moet inwerken. Ik zag in het tussenseizoen drie spelers vertrekken en op een Kroatische nieuwkomer na, reken ik op eigen talent om hun vertrek op te vangen.”

Sasja miste vorig seizoen ei zo na de promotie naar de BENE-League. “Vorig seizoen was het onze wens om in de top drie te eindigen en speelden we uiteindelijk tot de laatste speeldag mee voor de titel. We steken onze ambitie niet onder stoelen en banken en willen dit jaar opnieuw resoluut meestrijden voor de prijzen”, aldus Jacobs, die woensdagavond naar reeksgenoot Houthalen trekt voor een midweekwedstrijd in het kader van de Beker van België.