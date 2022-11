Kevin Huysmans ontbindt eindelijk nog eens z'n duivels en bezorgt KGR Katelijne met hattrick 3-4-zege bij Oppuurs: “De aanvoer is terug”

“Eindelijk inderdaad”, lacht de 33-jarige kapitein. “Het heeft een tijdje geduurd, maar ik word nu ook weer aangespeeld zoals ik het graag heb. Als je weinig punten pakt of het minder goed draait, worden de aanvallers altijd moeilijker bereikt. Op een bepaald moment zat alles tegen, maar sinds de trainerswissel is de groep langzaamaan opgestaan.”

Spanning

“De omstandigheden waren niet eenvoudig, want het veld in Oppuurs ligt altijd vettig. Maar voor rust liepen we 0-2 uit en na de pauze dikte ik de score aan met mijn derde goal. Het werd nog 1-3, maar bij 1-4 dachten we onze schaapjes op het droge te hebben. De thuisploeg kwam echter nog opzetten en pompte hoge ballen richting onze zestien waardoor het nog spannend werd. Maar als je dan stand houdt en 7 op 9 pakt, doet dat natuurlijk enorm veel deugd.”

Niet dood

“Nu gaan we proberen om nog een reeksje neer te zetten voor de winterstop. Ons programma oogt niet eenvoudig met ondermeer Mortsel en leider Zandhoven, maar deze driepunter zien we als bonus. We hadden gehoopt om minstens een punt te pakken bij Oppuurs. Zo kunnen we de komende weken wat relaxter voetballen en wie weet wat er dan nog uit de bus valt. Het belangrijkste is de vaststelling dat we nog niet dood zijn.”