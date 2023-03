Kevin Hoggas na valse start met SK Beveren: “We moeten RWDM een tik uitdelen en tonen dat we er nog in geloven”

“Dit was de slechtst mogelijke start", aldus Hoggas. “Achteraf was er was veel ontgoocheling, frustratie en woede. We konden niet geloven hoe we die match uit handen gaven. In de week hebben we wel de knop omgedraaid." Dat is nodig, want SK Beveren staat haast meteen met de rug tegen de muur. “Het was een offday, eentje die we ons niet kunnen veroorloven in deze play-offs. Er is geen ruimte voor puntenverlies. Wat de reden was? Wellicht een samenloop van verschillende oorzaken, maar ik kan niet goed uitleggen waarom we zo slecht voor de dag kwamen.”

De supporters lieten hun ongenoegen na de wedstrijd blijken. “Ze waren kwaad, maar dat kunnen we zeker begrijpen. Ze steunen ons, maken de verplaatsing en verwachten natuurlijk een ander resultaat.”

Toch geeft Hoggas de hoop zeker niet op. “We geloven er nog altijd in. Zolang het mogelijk is, moeten we dat doen. Er zijn nog negen wedstrijden te spelen en de belangrijkste komt er dit weekend aan.”

Zaterdag ontvangt Beveren RWDM, de grote titelconcurrent. “We kunnen een tik uitdelen en moeten dat ook doen. We moeten laten zien dat we nog steeds in de running zijn en het niet opgeven. Als we de drie punten pakken, kunnen we hen wat extra druk bezorgen. Daarna zijn er nog acht wedstrijden om hen effectief in te halen.”

Aflopend contract

Hoggas bevestigde dit seizoen zijn status van belangrijke basisspeler en werd kapitein. “Ik geloof dat ik de ploeg iets bijgebracht heb. Het belangrijkste blijft die promotie, mijn persoonlijke doelen zijn ondergeschikt.”

Zijn contract loopt af aan het eind van het seizoen. Waar zijn toekomst ligt, is koffiedik kijken. “We hebben nog niet met Beveren rond de tafel gezeten. Dat is natuurlijk jammer. Ik kan het begrijpen gezien het verschil tussen 1A en 1B groot is en de toekomst onduidelijk is, maar dan nog kan er gepraat worden over een plan A en een plan B. Of er al andere teams kwamen aankloppen? Ja, bij mijn makelaar, maar ik wil daar niet van op de hoogte zijn. Hij laat me focussen op het enige wat telt, de promotie.”

Lees ook: meer voetbal in de CPL