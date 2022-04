Kevin Hebbelinck na 1-2-nederlaag tegen KSV Oudenaarde: “Wedstrijd had bij de rust beslist moeten zijn”

“In de eerste helft waren we heer en meester en hadden we de wedstrijd volledig onder controle. Via Victor Vankerkhoven klommen we verdiend op voorsprong en we hadden net zo goed tot 3-0 kunnen uitlopen. Zo dook Samuel Addo nog alleen voor het bezoekende doel op en werd een doelpunt van Hasan Erturk om onduidelijke reden afgekeurd. Een heel licht toegekende strafschop zorgde voor een 1-1-stand. Voor mij is de conclusie dat we met een VAR de rust in trekken met een 3-0-bonus en dat Oudenaarde dan maar negen spelers meer over houdt.”

Zwakke tweede helft

Hebbelinck beseft evenwel dat dit alles een te zwak excuus is voor de zwakke tweede helft. “Ja, in de tweede helft wijzigde het spelbeeld totaal en na te vermijden balverlies slikken we een tweede doelpunt. We waren natuurlijk ‘not amused’ met de leiding voor de rust, maar dat is echt te mager als excuus voor de slappe tweede helft.”

Maturiteit

RC Gent was dit seizoen de ploeg van uitersten. Vaak oerdegelijk, maar vaak ook heel matig. Hebbelinck hoopt volgend seizoen een sterker RC Gent te zien. “We lieten door enkele sterke prestaties tegen de toppers zien dat we zeker kwaliteit in deze groep hebben. Jammer genoeg lieten we het tegen minder sterke tegenstanders vaak afweten. Het lijkt wel of we het moeilijker hebben om ons op te laden tegen ploegen uit de rechterkolom van de ploeg. We moeten dus wat aan maturiteit winnen, maar ik verwacht dat we volgend seizoen op dat vlak wel stappen zullen zetten.”

RC Gent-KSV Oudenaarde 1-2

RC Gent: Londot, Nfodjo (74’ Alimany), Vercruysse (46’ Volckaert), Davies, Hasan Erturk (60’ Ibrahim Erturk), Vankerkhoven, Triest, Leemans, Caryn, Addo, Hebbelinck.

KSV Oudenaarde: Verbrugge, Vercauteren, Cambier, Heirwegh (46’ Van Wambeke), Martens, Vandenhende (62’ Wildemeersch), Spileers, (66’ Verstichelen), Van Herreweghe, De Buysscher, Mingiedi, Essikal.

Doelpunten: 24’ Vankerkhoven (1-0), 43’ Martens (1-1), 76’ De Buysscher (1-2).

Geel: Vercauteren