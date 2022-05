Kevin Hanssens wordt in eigen Lochristi Belgisch kampioen snooker: “Mijn ervaring gaf de doorslag”

SnookerKevin Hanssens (38) kroonde zich in zijn eigen gemeente Lochristi voor de derde keer tot Belgisch kampioen snooker. In de beslissende finale haalde hij het met 5-7 van Wesley Pelgrims. Meteen lijken alle coronaperikelen van de baan. Hanssens bereidt zich nu voor op het Europees kampioenschap dat over twee weken in Albanië wordt georganiseerd.

De voorbije dagen heeft Kevin Hanssens hard moeten knokken om Belgisch kampioen te kunnen worden. “Het is mijn derde Belgische titel. In 2016 stond ik een eerste keer op het hoogste podium. Drie jaar later lukte mij dat opnieuw. De twee daaropvolgende jaren was er geen BK omwille van corona. In feite heb ik dus gewoon mijn titel verlengd, al zat er drie jaar tussen beide toernooien. In die drie jaar hebben we gelukkig wel met onderbrekingen nationale toernooien kunnen spelen, al was dat niet makkelijk. Een mondmasker is nu eenmaal niet bevorderlijk om zich te concentreren.”

Thuisvoordeel?

In welke mate speelde het thuisvoordeel een rol? Kevin Hanssens nuanceert. “Ik ben uit Gent afkomstig en verhuisde drie jaar geleden naar Zeveneken (deelgemeente van Lochristi, red.). Ik ben ook aangesloten bij Arena Snooker in Gent. Uiteraard ken ik de organisatoren van De Pomerans Snooker Loungebar goed. Ik moet hun trouwens feliciteren met hun voorbeeldige organisatie. Ik moet eerlijk toegeven dat ik tijdens dit BK niet mijn allerbeste niveau heb gehaald. Mijn ervaring gaf de doorslag. Geen enkele wedstrijd was gemakkelijk. In de halve finale heb ik een 3-1-achterstand moeten ombuigen in een 6-4-overwinning. In de finale liep het aanvankelijk zelfs nog moeizamer. Tegen Wesley Pelgrims kwam ik 5-2 achter. Uiteindelijk haalde ik het nog met 7-5. Uiteraard was een feestje nadien dan op zijn plaats.”

Professionalisme

In het voetbal, wielrennen of tennis mag een Belgische kampioen zich aan het grote geld verwachten. In de snookerwereld lijkt dat toch even anders te zijn. Kevin Hanssens heeft een dagdagelijkse job naast de sport. “Ik kan niet leven van het snooker. Voor mij blijft het een fantastische hobby. Wie prof wil worden, moet veel investeren en tot de wereldtop behoren. Slechts weinigen slagen daarin. Dat neemt niet weg dat wij veel moeten doen om ons niveau te halen en ook ambities hebben. Over twee weken neem ik deel aan het EK Teams. Vorig jaar kon ik samen met Julien Leclercq het goud pakken. In Albanië hoop ik deze titel eveneens te kunnen verlengen.”