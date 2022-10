Kevin Geebelen hoopt dat Pelt eindelijk een echte start kan maken: “Goed voetbal vertalen naar punten”

Pelt moet komend weekend twee wedstrijden in de gaten houden. Om te beginnen de eigen match tegen Betekom, maar ook de partij tussen Wijgmaal en Zwarte Leeuw. Als Pelt opnieuw geen punten kan pakken en Zwarte Leeuw doet dat wel, komen de Noord-Limburgers op de laatste plaats terecht. “Dat is een scenario dat we absoluut willen vermijden natuurlijk. Maar laat ons eerst met ons eigen verhaal bezig zijn. Daarom vind ik het niet belangrijk om andere ploegen of wedstrijden te volgen. Toch zeker nu nog niet”, zegt Geebelen.

Geen foute dingen

De Peltverdediger maakte vorig seizoen zijn opwachting op de Roosen en herinnert zich de ook niet zo goede start in 2021. “We pakten toen ook ‘maar’ vier op vijftien en uiteindelijk deden we nog mee in de eindronde. Vergelijken is moeilijk en gevaarlijk, maar we mogen na acht wedstrijden zeker geen definitieve conclusies trekken. We hebben nog maar één keer gewonnen en neen, de cijfers zijn niet goed, maar we hebben niet het gevoel dat we foute dingen laten zien op de grasmat. Integendeel: we spelen bij momenten erg goed voetbal, alleen volgen de punten niet.”