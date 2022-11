Kevin Frechier heeft een duidelijk doel met Beervelde: “Minstens 7 op 12 voor de winterstop”

In tweede provinciale C staat Dynamo Beervelde 13e met 10 punten. Daar wil Kevin Frechier nog voor de winterstop serieuze verandering in brengen.

Vorig weekend leek Dynamo Beervelde op weg naar een derde gelijkspel rij. Een strafschop in de 92ste minuut zadelde Kevin Frechier met een herkenbare kater op. “De voorbije drie wedstrijden hebben wij zoveel pech gehad“, zucht de coach.

“Tegen Kieldrecht, een topploeg in onze reeks, moesten we helemaal niet onder doen. En toch kregen we in minuut 85 nog de 1-2 binnen. Gelukkig konden we zelf nog scoren. We doen onszelf vaak de das om. Als je zelf niet scoort en te gemakkelijk kansen weggeeft is de som snel gemaakt.”

“We begonnen slecht aan het seizoen, maar het gaat steeds beter. We werken hard en over de inzet en mentaliteit van mijn spelers kan ik helemaal niet klagen. We zijn op de goede weg en ik denk dat we klaar zijn vier belangrijke weken.”

Rechtstreekse concurrenten

Zondag krijgt Beervelde op eigen veld het bezoek van Waasmunster, veertiende in de stand met zeven punten. Na de moeilijke uitmatch bij subtopper KV Sint-Gillis volgt een thuismatch tegen Bazel, vijftiende in de stand, en de derby bij Zaffelare. “In onze positie is het elke week belangrijk”, aldus Frechier met een open deur.

“Het is duidelijk dat Waasmunster en Bazel rechtstreekse concurrenten zijn. Als we die matchen op eigen veld winnen, vergroten we de kloof. Dan krijgen we vertrouwen en geven we hen misschien een mentale tik. Bij verlies geven we hen net een boost. Ik ken Waasmunster van vorig seizoen en weet waaraan we ons mogen verwachten.”

Zes op zes in eigen huis

Om het seizoen op een goede manier voort te zetten heeft de coach een duidelijk doel voor ogen. “Er zijn geen excuses meer mogelijk. Elke speler weet waar hij voor staat. Voor de winterstop moeten we minstens zeven op twaalf pakken. Dat betekent zes op zes in eigen huis, maar ook dat we iets moeten rapen bij Sint-Gillis of Zaffelare. Tegen Kieldrecht bewezen we al dat we ook tegen de toppers zeker niet kansloos zijn.”

“Het grootste probleem zit hem in scoren. We hebben nochtans genoeg kwaliteit voorin om er zelfs vier of vijf in één match te maken. Op training vliegen ze er steeds beter in. Van zodra we er eens twee maken, denk ik dat we vertrokken zijn.”

Tweede provinciale C: Dynamo Beervelde - Sparta Waasmunster: zondag 20 november, 14u30