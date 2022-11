Kevin Frans redt een punt voor Drongen op Schiervelde: “Daarvoor sta ik er”

Op bezoek bij Roeselare-Daisel kwam KV Drongen niet verder dan een 1-1-gelijkspel. “Dat was niet waarvoor we naar Roeselare waren gegaan”, geeft doelman Kevin Frans toe. “We hoopten op meer en begonnen ook goed, want na vier minuten stonden we op voorsprong. Daarna zijn we eigenlijk niet meer in staat geweest om hun keeper aan het werk te zetten.”

“In de tweede helft kwamen ze snel op gelijke hoogte en hadden ze het meeste balbezit, zonder echte dreiging. In de laatste minuten kregen ze nog een grote mogelijkheid, maar gelukkig voor ons ging die niet binnen. Dan mogen we achteraf gezien nog blij zijn. Meerdere ploegen rond ons in de stand verloren, terwijl wij toch een puntje pakten.”

Constant niveau

In die moeizame tweede helft was het de keeper die zijn ploeg met meerdere reddingen recht hield. “Daarvoor sta ik er”, neemt Frans zijn verantwoordelijkheid. “Ik ben een van de weinige jongens met wat ervaring het nationaal voetbal. Daarom probeer ik de ploeg zo veel mogelijk te helpen bij de ballen die er doorkomen.”

“Dat zijn er ook niet zoveel, want het is onze spelstijl om in een goed blok te staan. Ik ben zeker tevreden over het constante niveau dat ik dit seizoen haal en wil die lijn doortrekken. Hopelijk leveren die reddingen binnenkort ook eens meer dan één punt op.”

Snakken naar driepunter

Voor Drongen komt er een vrij weekend aan. Het duel van de dertiende speeldag tegen Elene-Grotenberge is uitgesteld tot na de winterstop. “Die week rust zal ons goed doen. We zitten met een paar jongens die eens kunnen herstellen van kwaaltjes. De week erna spelen we tegen Wervik, een match die voor beide teams belangrijk zal zijn. Wij zouden eens een reeks moeten neerzetten.”

“We waren goed begonnen met een overwinning tegen Aalter en twee gelijke spelen tegen Voorde-Appelterre en Kalken. Daarna gaven we het zelf weg door te verliezen tegen Eppegem. We snakken naar een driepunter. Daarmee zouden we opnieuw naar boven kunnen kijken.”