Kevin Frans en Drongen hebben zege nodig bij het al gedegradeerde Eppegem: “Ons eigen geluk afdwingen”

voetbal tweede provinciale B Yentl Vanhaever­be­ke (Dosko Kanegem): “Nog twee cupmatchen te gaan om het behoud te verzekeren”

Na de nipte thuisnederlaag tegen Club Roeselare zit tweedeprovincialer Dosko Kanegem nog steeds in nauwe schoentjes in de B-reeks. De manschappen van coach Tommy Careel staan momenteel op de veertiende plaats en zijn dus in acuut degradatiegevaar. Met nog twee matchen te gaan, is het moment van de waarheid voor de Doskovieten aangebroken.