Kevin Denkey (Cercle Brugge) sluit seizoen af met goal en punt op Antwerp: “Bijzonder slecht gestart, maar nadien deden we het uitstekend”

Tegen AA Gent was hij op de bank moeten beginnen, maar op de Bosuil stond Kevin Denkey andermaal als diepste spits op het tactische bord van Dominik Thalhammer. De 21-jarige Togolees kreeg zijn negende basisplaats van Thalhammer, nadat hij in het begin van het seizoen onder Yves Vanderhaeghe vijf keer was mogen starten. In Deurne tekende Denkey voor het 49ste doelpunt van zijn team in deze competitie, het zesde van zijn voet nadat hij ook in de beker scoorde tegen Tienen. “Dat is eigenlijk niet voldoende voor een centrale spits”, beseft Denkey. “In de toekomst hoop ik wat productiever te kunnen worden. Bij Cercle, ja, want ik heb hier nog twee jaar contract en voel me uitstekend. Vooral omdat ik tijdens de tweede helft van het seizoen werkelijk het gevoel heb gekregen dat men in mijn mogelijkheden gelooft. Toen Silvère Ganvoula er werd bijgehaald als extra spits in de wintermercato, besefte ik dat het een echt duel tussen ons beiden ging worden. Ganvoula speelde tenslotte in de Bundesliga, die had al wat adelbrieven. Maar onze coach liet blijken dat hij veel vertrouwen in mij stelde en zo ging ik zelf ook beter gaan presteren.”