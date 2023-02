Kevin Denkey (Cercle Brugge) hinkt op twee gedachten na gelijkspel in derby: “We hadden echt meer verdiend”

Met zijn achtste competitiegoal van deze campagne bracht Denkey zijn team een eerste keer langszij. De voorzet kwam van Thibo Somers, de absolute uitblinker die nadien voor de tweede gelijkmaker tekende.

“Tussen Thibo en mezelf verloopt de samenwerking steeds vlotter”, gaf Denkey na afloop te kennen. “Dit is niet mijn eerste treffer die hij me panklaar voorschotelt. Ook tegen Gent deed Thibo dat. Vandaag kwam de bal werkelijk millimeterjuist voor mijn voet. Het was nog altijd nodig dat ik hem in de hoek voorbij Mignolet kreeg, maar de assist was toch best wel het halve werk.”

Met een punt werd Cercle Brugge slecht matig beloond voor welhaast vijfennegentig minuten van dominantie.

“We hadden echt meer verdiend vandaag”, vond ook de Togolese spits. “Spijtig dat we een pak minder efficiënt bleken dan de tegenpartij.”

Akkefietje met Ueda

Vroeg in de wedstrijd kwam het even tot een discussie tussen Ayase Ueda en Denkey, toen de Japanner meende dat hij altijd de bal had moeten krijgen van zijn spitsbroeder.

“ Ach, ik begrijp dat wel, hoor”, lachte Denkey het akkefietje weg. “Ik ben ook een spits, ik weet hoe het voelt wanneer je denkt dat je dicht bij een goal bent. Alleen vond ik het niet nodig dat Ayase zijn ongenoegen zo duidelijk toonde, terwijl iedereen het kon zien. Zelf zou ik dat niet gedaan hebben, maar ik veeg er graag de spons over. We zijn één team, dat hebben we vandaag nog maar een keer getoond.”

Volgende week trekt Cercle naar Eupen, het team waartegen Denkey eerder op Jan Breydel zijn eerste professionele hattrick tegen de touwen knalde. Met het punt van tegen Club Brugge op zak, blijft de Vereniging op goede koers voor een plaats in de top-acht.

“Met het voetbal dat wij brengen, zouden we echt wel verdienen daar op het eind van het seizoen voor beloond te worden”, besluit Denkey. “Maar er blijven acht matchen, de strijd is nog lang.”