Kevin Delbaen stopt penalty in slotfase waarna KGR Katelijne zege van de hoop veilig stelt in derby tegen Bonheiden (3-1): “Trainerswissel mist effect niet”

Nadat het uit de eerste acht wedstrijden van het seizoen amper vier punten puurde, gaat het sinds de trainerswissel eind oktober in stijgende lijn met KGR Katelijne. Met een nederlaag, twee gelijke spelen en sinds zondag ook een overwinning in de laatste vier duels is de hand van Tom Verlinden duidelijk zichtbaar in de Valkstraat. En hoewel de weg nog lang is, lijkt operatie redding helemaal ingezet.

“Die zege tegen Bonheiden mag je gerust een stunt noemen”, zegt Groen-Rood-doelman Kevin Delbaen (22). “Weinig mensen zullen het verwacht hebben, maar het is het resultaat van onze uitstekende mentaliteit. En van de trainerswissel? Die mist zijn effect inderdaad niet. De nieuwe coach heeft meteen een duidelijk spelsysteem ingevoerd en daar hebben we de voorbije weken hard op getraind. Voorts hamert hij ook op de mentaliteit, maar dat was voordien ook al zo.”

“De kentering was nodig in elk geval en het doet deugd om eindelijk nog eens een overwinning te vieren. We tellen nu negen punten en dat is eigenlijk niet veel, maar onze opmars is er wel mee ingezet. De groep maakte een klik op mentaal vlak. De malaise mocht niet blijven duren.”

Strafschopspecialist

En dat Groen-Rood mentaal sterker staat dan enkele weken geleden bewees het wedstrijdverloop tegen Bonheiden. De bezoekers maakten in de tweede helft gelijk, maar Delbaen en zijn maats vonden toch nog de veerkracht om over hun tegenstander te gaan. Met dank aan de goalie, want die stopte twee minuten voor tijd en bij een 2-1 stand nog een strafschop.

“Ik, een strafschopspecialist?”, lacht Delbaen. “Er zijn er twee getrapt en ik pakte ze allebei, maar of dat van mij een specialist maakt, weet ik niet. Het was hoedanook een belangrijk moment in de wedstrijd. Pas daarna konden we de zege helemaal veilig stellen met ons tweede doelpunt op de counter. Een grote opluchting.”

Volwassen

“Maar nu wacht inderdaad het vervolg op bezoek bij Oppuurs volgende week. Dat is alweer een belangrijke match omdat ze niet zo ver boven ons staan in de stand, maar we mogen onszelf geen extra druk opleggen. Tegen Bonheiden speelden we een volwassen wedstrijd en nu is het aan ons om die lijn door te trekken. Dan ben ik er van overtuigd dat we ook in Oppuurs iets kunnen rapen.”