Kevin De Waele verlengt contract bij Floriant Merelbeke: “Club naar hoger niveau tillen”

“Toen ik bij Floriant aankwam wilden we op die termijn gaan wedijveren met de toppers en zelfs prijzen pakken. Het eerste jaar is altijd zoeken, maar vanaf het tweede seizoen wilden we echt vooruit”, gaat De Waele voort. “Door corona kregen we niet echt de kans om vorig jaar die stap te zetten en onlangs besliste de Korfbalbond om de zaalcompetitie van dit jaar te annuleren. In totaal vielen dus vijf van de zes kansen op een trofee weg. Enkel de veldcompetitie zal dit seizoen nog worden betwist. Om de vooropgestelde doelen van drie jaar geleden te bereiken, doen we er dus nog een jaar bij. Wij willen Floriant naar een hoger niveau tillen en iets op het palmares zetten. Er is nog unfinished business ”, aldus de Zoerselnaar.

Op koers voor kruisfinales

“Daarin zijn wij prima begonnen en liggen we op koers voor de kruisfinales. We wonnen vier keer en speelden gelijk tegen Boeckenberg, waarmee we de leidersplaats delen”, aldus nog De Waele. “In normale omstandigheden zouden we proberen om de competitie in de top twee af te sluiten, voor het thuisvoordeel in de kruisfinales. Nu moeten we echter alles eraan doen om aan het einde van de reguliere competitie helemaal bovenaan te staan. Mochten de kruisfinales om een of andere reden toch niet doorgaan, dan wordt de winnaar van de competitie wellicht tot kampioen gekroond”, besluit De Waele. “We willen vermijden dat we er in dat geval naast grijpen.”