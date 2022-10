Kevin De Waele mist met U21 absolute stunt tegen Nederland: “Strijdend ten onder in laatste seconden”

KorfbalKevin De Waele was dit weekend met de nationale U21 aan de slag op het Europees kampioenschap korfbal in Spanje. De Belgische hoop voor de toekomst speelde een knap tornooi, maar moest in de finale zeer nipt de duimen leggen tegen Nederland. Alweer? Cijfermatig wel, maar het had echt anders kunnen lopen.

De Belgische U21 lieten zich opmerken in Spanje. Coach Kevin De Waele beaamt volmondig. “De ploeg heeft inderdaad een knap tornooi afgewerkt. Dat mondde uit in een finale tegen Nederland. Het werd een match op een ongekend hoog niveau. Pas in de allerlaatste seconden liepen we een 18-17-nederlaag op. We gingen strijdend ten onder. Op zich was dat resultaat zeer zuur, maar anderzijds was ik ook enorm fier op de groep. In deze jonge lichting zit enorm veel talent. Een aantal van hen behoren gewoon tot de absolute wereldtop en zullen snel doorgroeien. Een viertal titularissen kunnen vrij snel hun opwachting maken bij de Belgian Diamonds.”

Floriant Merelbeke

Kevin De Waele is tevens coach bij Floriant Merelbeke. Ook met deze ploeg begon hij intussen aan een nieuw kampioenschap. “We willen uiteraard graag onze landstitel een verlengstuk geven, al beseffen we dat dit geen gemakkelijke opdracht wordt. De concurrentie zal vooral van Borgerhout en AKC komen. Shiara Driessen verliet de ploeg. Ze heeft gebouwd en zag de lange afstand van haar woonplaats naar Merelbeke niet langer zitten. Haar vervangen is niet zo simpel, het is een puzzelstuk. Met Nel Seys hebben we in eigen rangen een jeugdig talent lopen die de taak moet kunnen overnemen. Ze was in Spanje ook actief op het EK. Het potentieel heeft ze alvast.”

Topper tegen AKC

Omwille van het Europees kampioenschap lag de eigen competitie dit weekend stil. Eén wedstrijd ging wel door. Het ging uitgerekend om Floriant Merelbeke. Kevin De Waele relativeert. “De wedstrijd tegen AKC is een regelrechte topper. Op zich vind ik het uiteraard jammer dat ik de wedstrijd mis, omdat ik nog in Spanje ben. De coach van AKC is echter ook in Spanje aanwezig, zodat de topper een strijd met gelijke wapens werd. Spijtig genoeg verloren we die topper met 18-16.”