Kevin De Jonge en Tempo Overijse staan voor bepalende periode: “De komende weken zijn superbelangrijk”

voetbal derde nationale ATempo Overijse trekt zondagnamiddag naar Jong Lede. In de heenronde hadden de Overijsenaren het niet makkelijk tegen de huidige rode lantaarn, maar ze trokken wel met 1-0 aan het langste eind. De drie punten wil de derdenationaler dit weekend maar wat graag opnieuw achter zijn naam schrijven. “Zeker als we in die top vijf willen eindigen”, weet Kevin De Jonge.

Tempo Overijse boekte vorig weekend een belangrijke 2-0-overwinning tegen Sint-Niklaas. “De zege was uiteraard belangrijk, zeker na onze slechte prestatie in Lebbeke (3-0-nederlaag) hadden we iets recht te zetten”, zegt Kevin De Jonge. “Dat we wel mooi bovenaan blijven meedraaien? Klopt. De komende weken zijn superbelangrijk als we in die top vijf willen eindigen.”

“We spelen tegen heel wat ploegen die onder ons staan, maar dat zijn gevaarlijke en moeilijke wedstrijden omdat dit ploegen zijn die nog punten nodig hebben om zich te handhaven. Het is belangrijk dat we niemand mogen onderschatten en onze taken goed uitvoeren.”

Te veel kansen nodig

“Dat we de wedstrijden snel moeten doodmaken? Ja, we hebben te veel kansen nodig om wedstrijden dood te maken. Maar we geven ook vrij weinig weg, dus dat is wel positief.”

“Ik heb even gesukkeld met mijn knie na de winterstop. De laatste weken heb ik veel minuten in de benen, dus ben ik stilletjes aan mijn vormpeil van voor de winterstop.”

“Met welk gevoel ik vooruitblik? Een goed gevoel, want we hebben de kwaliteiten om al die wedstrijden naar ons toe te trekken. We moeten vooral op een volwassen manier de wedstrijden aanvatten en ons niet laten beetnemen. We zullen het spel vaak moeten maken, maar we kunnen dit en hebben dit al genoeg getoond.”

Geen extra druk leggen

De Jonge blijft rustig onder de vraag wat er dit seizoen nog mogelijk is? Ik denk dat eindronde halen al mooi zou zijn. Wat erna komt, is bonus. Dat met onze groep de eindronde echt het minimum is? Ja klopt, we staan al heel het seizoen in de top vijf, maar de komende weken zullen cruciaal zijn zonder extra druk te willen leggen.”

“Zelf meer bepalend zijn? Ik wil de ploeg zoveel mogelijk helpen met mijn kwaliteiten, maar goals of assists zijn geen must voor mij, wel mooi meegenomen”, besluit De Jonge.

Lees ook: meer voetbal in 3NA