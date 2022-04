Kevin De Haspe (SV Anzegem) na zege tegen Voorde-Appelterre: “Negentig procent zeker van het behoud”

Zoals op training

“Negentig procent zeker van het behoud”, beseft De Haspe. “Melsele moet al zeker zes op zes pakken om nog over ons te springen. Ik kan me inbeelden dat Jong Lede, dat één punt minder telt, de laatste twee speeldagen nog over ons zal gaan. Wij hebben uit bij Torhout en thuis tegen kampioen Oostkamp nog twee hele moeilijke wedstrijden. Voor de match tegen Voorde-Appelterre hebben we allerlei scenario’s uitgetekend. We kwamen tot de conclusie dat we in de eerste plaats zelf drie punten moesten pakken. Dat hebben we gedaan. De eerste helft kwamen we niet in ons spel, na de rust hebben we gevoetbald zoals we dat op training doen. Eens op voorsprong begonnen we een stuk rustiger te spelen.”