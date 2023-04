Kevin De Haspe kan met Olsa bevrijd naar titelmatch van Lokeren-Temse: “Maar cadeautjes gaan we niet geven”

wielrennen Waregem verwelkomt op 1 mei jeugd voor niet minder dan negen Belgische kampioen­schap­pen tegen de klok

Maandag 1 mei strijdt de Belgische wielerjeugd in Waregem om de nationale titels in het tijdrijden. Tien jaar nadat Igor Decraene in Firenze bij de junioren wereldkampioen tegen de klok werd. Het bedrijf BekaertDeslee langs de Deerlijkseweg wordt het trefpunt van de organisatie.