Kevin De Haspe en SV Anzegem voorlopig op veilige plaats: “Hebben behoud weer in eigen handen”

Pompen of verzuipen

“In het verleden speelde ik met Kluisbergen Sportief enkele keren in Bambrugge, toen nog in tweede provinciale”, vertelt De Haspe. “Het publiek is er altijd heftig. Je kan er wel eens wat bier over je heen krijgen. Na die vroege tegengoal sloegen we snel terug en op een stilstaande fase klommen we op voorsprong. Daarna lieten we tot twee keer toe de 1-3 liggen. Twee open kansen die we niet goed uitspeelden. De thuisploeg kwam langszij, maar met mijn zevende doelpunt van het seizoen kon ik ons weer op voorsprong tillen. De laatste twintig minuten was het pompen of verzuipen. Op het kleine veld is elke inworp als een hoekschop of raakt de bal bij iedere stilstaande fase snel in de grote rechthoek.”