Kevin Comyn en BBC Geel beginnen competitie met verplaatsing naar Tongeren: “We zijn ploeg aan het bouwen”

Kevin Comyn is de nieuwe coach van Geel. Hij neemt de plaats in van de naar Kontich vertrokken Stefan Sappenberghs. Met een bijna volledig nieuwe kern startte Comyn de voorbereiding.

“De voorbereiding verliep zeer moeilijk. Maar daar hielden we rekening mee. We hebben een compleet nieuwe ploeg. Een nieuwe coach, negen nieuwe spelers. We moesten ook nog afrekenen met enkele blessures. De uitslagen vielen niet altijd mee. Geel zal beter zijn dan de uitslagen in de voorbereiding laten vermoeden.”

BBC Geel opent de competitie zaterdag met een verplaatsing naar Tongeren.

“Iedereen snakt naar de competitiestart. Dit seizoen wordt een uitdaging voor de club, staf en spelers. We zijn volop bezig om hier een nieuwe ploeg te bouwen. Dat vraagt tijd. Ik geloof in het potentieel van onze kern. Elke week wordt deze groep beter.”

Ambities

“Offensief kunnen we een goal maken. Maar dat kunnen zowat alle ploegen in Top Division 2. Dus moeten we ook kunnen terugvallen op een stevige en betrouwbare verdediging met focus en afspraken. Dat vraagt tijd. We werken er hard aan. Maar het zal nog even duren vooraleer alles in de juiste plooi valt. Tegen Tongeren zullen we nog niet het beste Geel zien.”

Met een volledig nieuwe kern blijft de club voorzichtig met het uitspreken van de ambities.

“De club mikt op het behoud. Ik hoop op een rustig seizoen. Als we volledig zijn, kunnen we van elke ploeg winnen. Op dit moment kunnen we ook van elke ploeg verliezen. De start zal zeer belangrijk zijn. Als we snel enkele wedstrijden winnen, kunnen we naar een veilige positie klimmen. Zodat we niet achterom moeten kijken. Ik wil zo snel mogelijk de Geelse identiteit integreren. Overgave, karakter en energie: zo wil ik de spelers op het terrein zien verschijnen.”

Yannick Cornelissen begint eind deze maand met de trainingen. Een rugblessure houdt de vleugelspeler al 2,5 jaar langs de kant. Coach Comyn hoopt Cornelissen tegen eind oktober te kunnen opstellen. Alexander Gomes liep een scheurtje in de enkelband op. Na een revalidatie van vier weken hervatte hij deze week de training. De wedstrijd tegen Tongeren komt te vroeg. Verwacht wordt dat Gomes thuis tegen Falco kan aantreden.

BBC Geel

Coach: Kevin Comyn

Kern: Jens Hendrickx, Jasper Meeus, Max Gysbrechts, Fred Biot, Nicolas Helin, Hannes Reichardt, Tonio Caruso, Dorian Heldenbergh, Rune Wens, Renzo Truyens, Ignace Van Uytvanck, Arne Geerts, Yannick Cornelissen.

