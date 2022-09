Kevin Clerckx en KAC Betekom voor komst van coleider Geel: “Drie op twaalf geen juiste weergave”

“Winnen van Geel wordt alleszins geen evidentie”, opent de aanvaller. “Het is een goede ploeg, anders zouden ze niet bovenaan staan met tien op twaalf. Een ambitieuze ploeg ook die over een grote aanhang beschikt, heb ik mij laten vertellen. Alles is dus wel aanwezig om er een toffe match van te maken.”

“Dat de eerste vijf plaatsen in de stand momenteel worden ingenomen door vier nieuwkomers in de reeks wist ik eerlijk gezegd niet. Of dat veelzeggend is, is nu nog moeilijk in te schatten. Over vijf matchen kan de stand er helemaal anders uitzien. Maar dat Geel en ook Wezel en Houtvenne aanwinsten zijn, is wel duidelijk.”

Efficiënter

“Zelf zijn we met drie op twaalf aan het seizoen begonnen en dat is toch niet echt een juiste weergave”, gaat Clerckx voort. “Op de openingsspeeldag verloren we stevig van Wezel en dat was terecht. Zij hebben ons toen overklast. Nadien lieten we drie keer een 1-1 optekenen tegen Diest, Witgoor en Houtvenne. En evengoed hadden dat drie zeges kunnen zijn en stonden we nu met negen op twaalf mee bovenin. We gaven telkens weinig weg in die matchen, maar steeds één keer te veel dus. Aan de andere kant is het zo dat de laatste pass nog te vaak ontbreekt of dat de afwerking beter kan. Kortom, aanvallend en verdedigend mag het nog wat efficiënter.”

“Dat we drie keer na elkaar niet verloren, is natuurlijk wel positief. Zeker als je aan het seizoen begon met een stevige nederlaag. We hebben ons dus wel herpakt nadien en ons blok staat er al weten we ook wel dat we met een puntje niet veel opschieten. Daarom gaan we er alles aan doen om zaterdagavond voor het eerst te winnen en dan kunnen we in de stand ook ineens een zaakje doen.”

Juiste ritme

“Zelf heb ik dit seizoen nog niet gescoord. Hopelijk heb ik die eerste goal opgespaard voor dit weekend. (lacht) Wel is het zo dat ik nog naar het juiste ritme aan het zoeken ben nadat ik pas een week voor de competitie weer ben beginnen trainen na blessureleed. Misschien was het wat te snel, maar ik heb wel al elke match kunnen starten. Afgelopen week had ik een goed gevoel en ging het al vlotter, maar toen sloeg ik mijn voet om op Houtvenne in een duel. Mijn voet ziet nog wat dik en blauw, dus het is nog even afwachten of ik op tijd fit geraak voor Geel. Maar ik heb er wel vertrouwen in.”

