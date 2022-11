Kevin Clerckx en KAC Betekom niet voorbij Sint-Lenaarts: “Tegenkrijgen van goals is en blijft een werkpunt”

“Ik blik met een best goed gevoel terug op de match”, opent de Betekomse nummer negen. “Alleen jammer dat we twee vermijdbare goals tegenkrijgen. Niet voor het eerst dit seizoen. Gelukkig scoren we ook in elke match waardoor matchen van Betekom voor de neutrale toeschouwer inderdaad zelden saai zijn. Maar het tegenkrijgen van goals is en blijft dus een werkpunt want anders hadden we al meer punten gehad en ook moeten hebben.”

Slechte momenten

“Zo gaven we tegen Sint-Lenaarts op zich best weinig weg, maar lieten we hen via stilstaande fases scoren. Al te gemakkelijk vooral en ook op slechte momenten, zo vlak voor de pauze en even erna. Aan de andere kant speelden we het grootste deel van de match wel goed voetbal en maakten ook wij onze doelpunten. Al hadden het er ook nog meer kunnen zijn dan twee want soms ontbrak de laatste pass of kon de afwerking beter.”

Dicht bij elkaar

“We tellen nu elf punten na tien wedstrijden is dat is natuurlijk te weinig” weet ook Clerckx. “Zeker gezien de kwaliteiten die dit Betekom heeft. We speelden liefst vijf keer gelijk en daarvan hadden we er evengoed drie van kunnen winnen. Alleen vorige week op Pelt keerden we huiswaarts met een gestolen punt. Maar het toont aan hoe dicht alles bij elkaar ligt. Zo staan we bijvoorbeeld op zes punten van de laatste plaats, maar tellen we ook maar drie punten minder dan positie zes. Constant presteren is dus van groot belang en dat waren we de voorbije matchen wat te weinig.”

“We moeten nu het goede meenemen uit deze match naar de match van Wellen komend weekend en dat zijn de gemaakte goals, het spel dat we brengen en het feit dat we niet verloren. En leren uit onze fouten en dat zijn de tegengoals. Daar moeten we met de ganse ploeg toch hard aan blijven werken. Paniek is er dus zeker niet. Evengoed winnen we de komende twee matchen en dan kan de stand er wel helemaal anders uitzien.”

Betekom: Nauwelaerts, El Hadj, Janssens (77’ Brent Vander Elst), Clerckx, Vermeiren (86’ Poukens), Mateso-Liongola, Hermans, Van Den Broeck, De Winter, Krauze, Pelgrims.

Sint-Lenaarts: Nolle, Van Den Muysenbergh, Nelson (76’ Claessens), Di Biniamu Nganga, Vissers, Daoudi, Willemsen (88’ Ahmed), De Vulder, Dhaene, Dondo-Ndubo, Borahsasar (63’ Kenis).

Doelpunten: 17’ Clerckx (1-0), 44’ Van Den Muysenbergh (1-1), 54’ Daoudi (1-2), 67’ Vermeiren (2-2).

Geel: Pelgrims.