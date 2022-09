Kevin Celis en VC Houtem-Oplinter blijven gezond ambitieus na prima start: “Plaats in top vijf en eindrondeticket moet de ambitie zijn”

“We kunnen inderdaad wel tevreden zijn met onze start”, lacht coach Kevin Celis. “Niet alleen met de resultaten, maar vooral ook met de manier waarop. We proberen de supporters die naar het stadion komen aan hun trekken te laten komen. Anders kunnen ze even goed in hun zetel blijven zitten. En dat kan alleen maar door positief en aanvallend voetbal te brengen. Dat hebben we in onze laatste twee matchen alvast bewezen. In Rotselaar gingen we met 1-0 onderuit na een goedkope strafschop. Nadien hadden we het nog even moeilijk met de duelkracht van Wezemaal, maar dan is de motor aangeslagen.”

Voetbalplezier teruggevonden

VC Houtem-Oplinter tuimelde vorig seizoen uit eerste provinciale. Is het de ambitie om die plaats snel weer in te nemen? “We zijn als voorlaatste geëindigd, dus die degradatie was terecht”, moet Celis toegeven. “Ons eerste doel was om zo snel mogelijk het voetbalplezier terug te vinden. En als je de uitslagen bekijkt, lijkt dat intussen toch wel gelukt te zijn. Rotselaar heeft zich flink versterkt met een aantal spelers uit nationale, dus dat wordt dé te kloppen ploeg. En ik heb Averbode-Okselaar ook bezig gezien. Zij hebben een team met jeugd en ervaring en zijn volgens mij ook één van de favorieten. Onze kern is niet al te breed, maar we hebben toch ook een paar serieuze aanwinsten gehaald. Het zal een gezonde ambitie worden om hen het vuur aan de schenen te leggen.”

Kevin Celis is alvast gewonnen voor het periodesysteem. “Dat houdt de competitie levendig”, klinkt het. “Zo heb je een gans seizoen lang toch nog iets om voor te spelen. Minstens een plaats in de top vijf en een eindrondeticket. Dat moet volgens mij toch wel de uitdaging zijn voor Houtem-Oplinter. We zullen de komende weken merken of dat realistisch is of niet.”

Zaterdagavond komt naaste achtervolger SK Nossegem op bezoek, dus er kan alvast weer een goeie zaak gedaan worden. “Nossegem heeft nog niet verloren, dus het zal weer een goeie test worden om te zien hoever we staan”, besluit Celis. “We hebben onze twee thuismatchen tot nu toe al gewonnen en dat willen we graag zien te bevestigen. Negen op twaalf is mooi, twaalf op vijftien zou uiteraard nóg beter zijn.” (lacht)