Kevin Caytan (TC Staden): “Druk weekend met halve finales in TC Rumbeke en interclub met TC Staden”

“Uiteraard wil je als sporter zo veel mogelijk dat zegegebaar maken”, stelt de 34-jarige Kevin Caytan, die beroepshalve frituur ‘Westfriet’ in Roeselare runt. “In het indoortoernooi van TC Rumbeke nam ik in twee reeksen deel, telkens met partners met wie ik al eerder enkele toernooien afwerkte. In dubbel gemengd 90 punten was dit 65-punter Feebe Moulart en in dubbel mannen 30 punten was dit 10-punter Gilles Cappelle. In beide reeksen had ik uitzicht op de finale maar speelde die matchtiebreak me parten. Op zaternamiddag verloor ik eerst de halve finale met Gilles Cappelle mey 6-4,3-6,10-6-cijfers van Thomas Blomme en Jonas Vandromme en daarna moest ik met Feebe Moulart met 2-6,7-6,10-6-cijfers de duimen leggen voor Annelore Vandemaele en Jorg Beerlandt.”

Ex-voetballers

Heel wat ex-voetballers bevolken momenteel het tenniscircuit. “Ikzelf speelde tot mijn dertigste voetbal. Ik verdedigde ondermeer het doel van Club Roeselare en VC Ardooie. Door een gebrek aan tijd hing ik de voetbalschoenen aan de haak. Ik was in mijn laatste voetbaljaar al wat beginnen tennissen maar éénmaal gestopt, ging ik er volledig voor. Een heel toffe sport en veel van mijn voetbalvrienden hanteren nu ook het tennisracket zoals Davy Cappelle, Hans Hoornaert, Jakob Crombez, Birgen Filiz en Simon Godderis. De voetbalvrienden van vroeger vonden elkaar nu terug op de tenniscourts en uiteraard zijn we als ex-voetballers ook met zijn allen sterk competitief ingesteld.”

Interclub

“Uiteraad mocht ook de interclub niet op ons programma ontbreken. Vandaag (lees: zondag) spelen we de in de reeks tot en met 25 punten met de copains van TC Staden de halve finale tegen TC Blankenberge. Andermaal een halve finale en hopelijk kan ik in tegenstelling met het toernooi in TC Rumbeke nu wel eens de finale halen. We gaan er alvast voor maar uiteraard is in interclub de sfeer en de gezelligheid het belangrijkste. Iets wat we in onze club TC Staden nooit een tekort aan hebben.”