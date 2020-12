Kevin Bossee en VHL hopen tegen Menen rug te rechten na nederlaag in Gent: “Er is wel een beetje druk”

Na de nederlaag in Gent van afgelopen weekend trekt Haasrode Leuven zaterdag met het mes tussen de tanden naar Menen. De Leuvenaren mikken op de vierde plaats in het klassement en daarvoor wordt er in Menen best gewonnen.

“Vorig weekend was zeker niet onze sterkste wedstrijd”, beseft Kevin Bossee. “We begonnen aan de wedstrijd zonder al te veel pit. Al snel in de eerste set kregen we een eerste breakpoint tegen en daarna volgende er meerderen door een goed blokkerende Gentse ploeg.”

“In de tweede en derde set kwamen we op een goede voorsprong en die zouden we nooit uit handen mogen geven. Gedurende de hele wedstrijd was de opslagdruk van Gent goed met veel afwisseling. Voor het eerst dit seizoen had ik het toch wel moeilijk in receptie. Zeker een match om uit te leren, maar nu focussen we ons vooral op een sterk Menen.”

Menen is in vorm

Met elf punten uit negen wedstrijden op de teller staat VHL op de vijfde plaats. Als de Leuvenaren naar boven kijken in het klassement zien ze Aalst op de vierde plek staan met vijf punten meer, maar ook wel al twee wedstrijden meer gespeeld. Menen is op de derde plaats terug te vinden met zeventien punten uit slechts acht wedstrijden.

Als Haasrode Leuven nog een kans wil maken op die vierde plek dan moeten ze dit weekend eigenlijk winnen in Menen. “Ja, zeker nu Menen in vorm is, wordt het extra belangrijk. Het zal een moeilijke wedstrijd worden, maar als wij goed voor de dag komen, zullen we ze zeker en vast onder druk kunnen zetten.”

Mogen geen punten laten liggen

“Of we druk voelen? We hebben vijf belangrijke wedstrijden op rij waar we toch vier van de vijf moeten winnen. Gezien we verloren hebben van Gent maakt dat wel dat we geen punten mogen laten liggen tegen Menen. Er is dus wel een beetje druk. Hoe we Menen pijn kunnen doen? Door ons blok en verdediging goed te laten werken, wat niet gemakkelijk gaat zijn omdat Menen veel door het midden speelt.”

VHL bewees dit seizoen wel al dat het mogelijk is. Ze wonnen begin november in eigen huis met 3-1 van Menen. “Die wedstrijd werd gespeeld met veel lef en doorzettingsvermogen en zo zullen we het ook moeten doen komend weekend”, besluit Bossee.