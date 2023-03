Kevin Bogemans (Wolvertem Merchtem) volgt trainer Vicky Carleer op voor resterende matchen van seizoen: “Het is ook aan spelersgroep om nu op te staan”

Wielrennen juniores Niel Meulemans heeft eerste overwin­ning van het seizoen op zak: “Ik wil beter doen dan vorig jaar”

Wie in de maand maart al een eerste overwinning op zak heeft, heeft geen reden tot klagen. Junior Niel Meulemans won in eigen streek in Budingen. De renner van Acrog-Tormans haalde het van de Luxemburger Mats Berns, Matisse Geraerts en de Duitser Lukas Van Der Valk. Meulemans mag zich opmaken voor zijn eerste buitenlandse uitdaging in deze campagne.