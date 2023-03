Kevin Bogemans volgt trainer Vicky Carleer op voor de resterende matchen van het seizoen: “Het is ook aan de spelersgroep om nu op te staan”

De Wolven staan momenteel op een tiende positie, vier punten boven een mogelijke barrageplaats. Op zich nog geen man overboord, maar toch werd beslist om na de mindere resultaten van de voorbije weken en vooral de 2-4 nederlaag van afgelopen weekend tegen concurrent Aalter een nieuwe T1 aan te stellen. Dat werd dus de 38-jarige Kevin Bogemans, in het verleden drie jaar speler van Wolvertem SC en in zijn laatste jaar als speler (2019-2020) nog actief bij de fusieclub: “Voor mij zorgt dit alles toch wel voor wat gemengde gevoelens”, opent de gewezen middenvelder. “Ik heb als jeugdcoördinator namelijk altijd heel goed samengewerkt met Vic Carleer. We hebben vaak gepraat over spelers die de stap zouden kunnen maken naar de A-ploeg. Daarom is dit alles een beetje dubbel en was van hem overnemen eerlijk gezegd een beetje het laatste waar ik aan dacht.”

Niet alledaags

“Het moment waarop de trainerswissel doorgaat is inderdaad ook niet alledaags, zo dicht tegen het einde van het seizoen. Maar het bestuur zal daar natuurlijk wel een goede reden voor hebben. De club had mij gevraagd om te helpen en ik ben ook niet over één nacht ijs gegaan. Ik ken deze club al heel lang en heb me hier ook altijd goed gevoeld. Dat zal natuurlijk ook wel mee hebben gespeeld in de keuze van het bestuur want om nu nog iemand extern aan te trekken, is absoluut niet evident. En ik denk ook niet dat de spelersgroep daarop zaten te wachten.”

Grote verdienste

“Zaak zal nu zijn om iedereen op zijn plichten te wijzen, maar ook niet alles op te blazen wat Vic hier heeft neergezet. Tot en met zondagnamiddag heeft hij hier wat mij betreft belangrijk werk geleverd en hij is ook steeds meegegaan in de visie van de club om jonge talenten kansen te geven. En dat heeft hij gedaan, want ik denk dat hij zeker vijf jonge gasten uit de beloften naar het A-team heeft overgeheveld. Niet om de kern aan te vullen, maar om hen echt als volwaardige spelers op te stellen. Wekelijks staan er meerdere jeugdproducten in de basis. Dat is een grote verdienste van hem”, strooit Bogemans met lof.

Strijden

Het behoud zo snel mogelijk veiligstellen zal op dit moment wel je hoofddoel zijn?: “Daar gaan we alleszins alles aan doen, al bekijken we het week per week. Dit weekend met Drongen, een ploeg die op een barrageplaats staat. Die kloof van vier punten met hen willen we heel graag vergroten al kan je het ook anders bekijken. Uiteindelijk staan we ook maar op vijf punten van plaats zes. We mogen dus ook nog altijd naar boven kijken. Het zullen nog vijf speeldagen worden waarin we zullen moeten strijden met iedereen. Wij als staff kunnen de spelers daarin sturen en hen zo goed als mogelijk voorbereiden. Maar uiteindelijk zijn zij het nog altijd die het moeten doen. Het is dan ook aan de spelersgroep om nu op te staan.”

Assistent-trainer Joris De Vleeschouwer besloot om zelf een stap opzij te zetten en geen deel meer uit te maken van de trainersstaff. Bogemans zal daarom worden bijgestaan door Wim Van Damme en David Bogaerts. Christophe Dewigne blijft wel op post als keeperstrainer. Het bestuur van HOWM wenste tot slot Vicky en Joris te bedanken voor hun inzet en professionalisme de voorbije seizoenen.