Kevin Anneessens bezorgt Asse-Ternat stuntzege op buzzer: “Ik voelde meteen aan dat de bal door de ring zou gaan”

Stellen dat Asse-Ternat met knikkende knieën naar Flénu afzakte, is misschien wat overdreven, maar weinigen hielden rekening met winstkansen. Matchwinnaar Kevin Anneessens begrijpt de stelling. “Het werd inderdaad een 77-80-stuntzege! De match bleef spannend tot het allerlaatste moment. In de slotfase had Jan Goyens al eens bij 77-77 een mooi kans om op ons voorsprong te brengen, maar de bal rolde tergend uit de ring. Flénu miste daarna, waarop er een time-out volgde. Er werd een play uitgetekend, waarbij Goyens moest scoren. Hij kreeg evenwel twee mannetjes op hem gekleefd. De bal kwam uiteindelijk bij mij terecht. Ik wist dat ik geen andere keuze had dan te shotten. Toen ik aanlegde, voelde ik meteen aan dat de bal door de ring zou gaan. Uiteraard was de ontlading groot. Iedereen stormde het veld op, want er de speeltijd was voorbij. Het was een shot op de buzzer. Meer dan negenendertig minuten lang liet de plaatselijke fanfare zich fel horen, maar plots was het heel stil. Flénu is dan ook niet de minste. Verschillende ex-eersteklassers hebben er een thuishaven gevonden. Lorenzo Giancaterino (ex-Bergen, Brussels, Luik, Limburg, red.) scoorde in het eerste quarter zestien punten! Daarna nog vier. Het wijst op een collectieve prestatie van de ploeg.”

Bonuspunten

Asse-Ternat lijkt als nieuwkomer zijn draai te vinden in Top Division 2. Kevin Anneessens bevestigt. “We pakken nu twee op twee (Asse-Ternat won eerder ook tegen Pepinster, red.) tegen ploegen waartegen we in de heenronde verloren. Dat toont inderdaad aan dat we stilaan onze weg vinden in de nieuwe reeks. De redding is nog geen vaststaand feit, maar we krijgen stilaan wat meer ademruimte onderaan. De komende weken nemen we het trouwens vaker op tegen ploegen die ook onderaan staan. Volgend weekend trekken we naar Royal IV (staat op gelijke hoogte in de stand, red.). Die ploeg hebben we nog niet ontmoet dit seizoen. Ik hoop dat we gewoon op dit elan kunnen doorgaan.”