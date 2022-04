KeVaughn Allen met Leuven Bears tegen Groningen: “We hebben meer maturiteit gekregen”

Basketbal BNXT LeagueVorig weekend won Leuven Bears met 68-72 in Groningen. Zaterdag staat de terugwedstrijd in de Sportoase op het programma. De Bears wonnen vier van de vijf gespeelde wedstrijden in de Elite Gold. Ze delen de vijfde plaats met Bergen. Groningen staat met één punt minder op de zevende plaats.

Hoewel de cijfers het niet meteen laten uitschijnen is Donar Groningen in Nederland een topploeg. De heenwedstrijd toonde ook aan dat Leuven in het noorden van Nederland weinig overschot had. Onderschatting zou dan ook een slechte raadgever zijn. Toch kan niemand ontkennen dat de Bears een hoogconjunctuur meemaken. KeVaughn Allen bevestigt. “Deze ploeg is de voorbije maanden enorm gegroeid. We slagen er steeds beter in om het gameplan uit te voeren en hebben meer maturiteit gekregen. Ik merk dat ook bij mezelf. Ik woon acht maanden in jullie land en vindt hier nu mijn weg.”

Vreemde competitie

Hoe ervaart een Amerikaan onze competitie? KeVaughn Allen lacht. “In de NBA heb je wel het Canadese Toronto Raptors, maar die stad ligt quasi op de grens. Ik kan me moeilijk voorstellen dat de Verenigde Staten een gemeenschappelijke competitie opstarten met Mexico. Hier lijkt de formule wel aan te slaan. Het heeft wel iets om wekelijks tegen ploegen uit een ander land te spelen. Thuis moet ik dat wel uitleggen. Het niveau van de Nederlandse ploegen is ook goed. We wonnen vier keer en dan gaan mensen misschien denken dat het Nederlandse niveau lager ligt. Tegen Leiden kwamen we evenwel netjes met beide voeten weer op de grond terecht.”

Verwachtingen ingelost

Hoe valt het leven in Leuven mee voor KeVaughn Allen? De Amerikaan is tevreden. “Eerder speelde ik al in Montenegro en Finland. Montenegro is armer, Finland was leuk. Toch voel ik me in Vlaanderen helemaal thuis. De verwachtingen die ik voor mijn komst naar Leuven had, worden helemaal ingelost. De goede resultaten spelen daar uiteraard ook een belangrijke rol bij. De steden zijn hier helemaal anders dan in de States, maar het is allemaal fijn om mee te maken. Sportief wil ik verder groeien. Het Leuvense verhaal is nog niet helemaal geschreven.”