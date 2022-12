KeVaughn Allen met Leuven Bears tegen Brussels: “Vrijworpen nemen is meer dan enkel maar trainen”

Leuven teert de laatste weken op de aanvallende impulsen van KeVaughn Allen. De Amerikaan scoort gemiddeld meer dan achttien punten per match en staat daarmee vlot in de top tien in de statistieken. Allen is op dit moment Mister Honderd Procent in de BNXT League. Hij mocht dit seizoen zevenentwintig vrijworpen en zette ze … allemaal om. Niemand doet beter in onze competitie. Ook tegen Brussels wil hij de lijn doortrekken.

Uitermate precies

KeVaughn Allen is verbaasd wanneer we hem confronteren met zijn statistieken. “Nog geen enkele vrijworp gemist? Dat wist ik niet. Een echt geheim bestaat er niet bij vrijworpen. Het is een optelling van verschillende factoren. Vrijworpen nemen is meer dan enkel trainen. Uiteraard is dat de basis. Tijdens elke training moeten er een behoorlijk aantal genomen worden. De juiste focus hebben is even belangrijk. Je moet het stil kunnen maken in je hoofd, je kunnen afzonderen van het publiek. Dat kan je op training niet nabootsen.”

“Op zesjarige leeftijd begon ik met basketbal. Ik heb geen flauw benul hoeveel vrijworpen ik sindsdien door het net heb gejaagd. Ik herinner me wel een training waar ik de uitdaging aanging om honderd vrijworpen te nemen. Er gingen er achtennegentig binnen. Die statistieken maken me blij, maar uiteindelijk blijft basketbal een teamsport. Dat maakt me momenteel iets minder blij.”

Elite Gold

KeVaughn Allen had zijn ploeg wat hoger willen zien staan in de rangschikking. “De juiste ‘connection’ is er nog niet. Dat komt louter door de vele blessures die we al gehad hebben in het team. Toch blijf ik ervan uitgaan dat we de Elite Gold (top vijf, red.) halen als we de juiste focus hebben. Het verheugt me dat jonge spelers opstaan. Bucumi, Nunes, Snyers, Stilmant: ze lieten zich de voorbije weken gelden. Dat is een positief gegeven.”

