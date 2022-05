KeVaughn Allen met Leuven Bears in halve finale play-offs: “Stunten tegen Kangoeroes is niet onmogelijk”

Met 25 punten was KeVaughn Allen de absolute sterkhouder in de derde en beslissende kwartfinale tegen Charleroi. “Ik heb gewoon mijn job gedaan. Het shot lukte meteen goed. Uiteraard doet dat plezier, want uiteindelijk werk je daar uren en uren aan. Logischerwijze was de euforie na afloop groot. Ik zag de coach na de match glimlachen, maar tegelijkertijd wees hij al naar de halve finales tegen Mechelen.”

“De matchen tegen Charleroi hadden een verschillend karakter. In het tweede duel haalde Spirou het beste niveau. Het was een goede waarschuwing voor ons. In de belle hebben we een aantal zaken snel rechtgezet. Het was nochtans een bijzondere wedstrijd vermits er al om twee uur werd gespeeld. Op zich mocht dat geen probleem zijn, vermits we vaak in de voormiddag trainen. Anderzijds moest je toch met een aantal specifieke zaken rekening houden. Ik denk bijvoorbeeld aan de voeding.”

Opeenvolging van matchen

Leuven Bears werkte drie wedstrijden in zes dagen af. Daar komen nu nog eens minstens evenveel matchen in zes dagen bij. Kevaughn Allen is niet bevreesd. “Het klopt dat onze kern niet de grootste is, maar fysiek staan we helemaal op punt. De tegenstander heeft extra rustdagen gekregen. Ook dat hoeft geen nadeel voor ons te zijn. Wij zitten momenteel in het juiste ritme van de play-offs. Neen, stunten tegen Kangoeroes is niet onmogelijk.”

Spannende matchen

In de reguliere competitie stonden beide halvefinalisten al twee keer tegenover elkaar. In Mechelen werd het 74-65 voor Kangoeroes, in Leuven 75-69 voor de Bears. KeVaughn Allen weet wat er hem te wachten staat. “Ik verwacht dat beide ploegen elkaar niet veel zullen ontlopen. Het gameplan van de dag wordt zeer belangrijk. We weten dat we tegenover een sterke tegenstander zullen staan. In de reguliere competitie eindigden ze niet voor niets op de tweede plaats. Het wordt voor ons een uitdaging om minstens één keer in Mechelen te gaan winnen. Ik wil ze aangaan.”

