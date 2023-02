Kersverse papa Jens Lambrechts (Zwarte Leeuw) leeft op een wolk toe naar derby tegen ex-club: “Nog een eitje te pellen met Sint-Lenaarts”

De laatste thuisnederlaag van de Leeuwen dateert ondertussen al van meer dan drie maanden geleden. “We zijn de laatste tijd aan een knappe inhaalrace bezig, waardoor we eindelijk terug onder de mensen staan”, vertelt Lambrechts. “Als we die lijn kunnen doortrekken, ben ik er trouwens van overtuigd dat we ons gaan redden. Al zijn we er nog niet. We mogen bijvoorbeeld absoluut niet verslappen.”

Heenmatch onterecht verloren

Lambrechts, die een dikke week geleden voor het eerst papa werd, verwacht zich wel aan een lastige avond tegen zijn ex-club. “We zullen met z’n allen top moeten zijn als we de drie punten thuis willen houden, want Sint-Lenaarts is allesbehalve een slechte ploeg. We zijn ginder bijvoorbeeld gaan verliezen. Al was dat wel onterecht en daarom hebben we ook nog een eitje te pellen met hen.”

Lambrechts heeft ook een verleden bij Sint-Lenaarts. “Ik niet alleen. Ook onze coach en Juri Meyvis zijn er nog aan de slag geweest. Dat maakt het allemaal wat extra speciaal. Anderzijds is natuurlijk niet de eerste keer dat ik terug tegenover Sint-Lenaarts sta. Het is tenslotte toch al mijn vierde seizoen bij Zwarte Leeuw en ik zie me hier eerlijk gezegd ook nog wel een paar jaar voetballen. Ik heb het hier prima naar mijn zin. En ik ben duidelijk niet alleen. Op Niels Van De Vel (Hoogstraten, red.) en Steven Van De Vreede - die dichter bij huis gaat voetballen in Nederland - na heeft iedereen bijgetekend omdat we gewoon zo’n hechte groep zijn. Dat is trouwens ook onze grootste sterkte, want je mag niet vergeten dat we begin december amper vijf punten telden.”

Niet cadeau krijgen

Ondertussen is Zwarte Leeuw opgeklommen van de laatste plaats naar plek tien in de stand. “Sinds de komst van Juri staat het achterin een pak beter, waardoor we beduidend minder tegengoals slikken. Ook voorin hebben we met Tiago Faria Da Silva momenteel iemand rondlopen die in zijn huidige vorm elke tegenstander pijn kan doen. Al weten ze dat bij Sint-Lenaarts natuurlijk ook, waardoor we het dit weekend absoluut niet cadeau gaan krijgen.”

