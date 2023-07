Kersverse bondscoach Kris Vansnick: “Met positieve en toekomstgerichte focus naar het EK”

Wielrennen vrouwen Geen Baloise Belgium Tour voor Dina Scavone: “Ik trek op stage naar de Vogezen”

Zoek niet naar Dina Scavone (Carbonbike Giordana by Gen Z) in de deelnemerslijst van de Baloise Belgium Tour. De Lommelse besliste om de WorldTour rittenkoers uit haar programma te schrappen. “Het is voorlopig even genoeg geweest”, vertelt de renster die dit seizoen al twee keer kon winnen. “Ik trek op stage naar de Vogezen om daarna de rest van mijn seizoen af te werken. Mijn belangrijkste doel ligt al achter de rug. Dat was het BK waar ik brons pakte.”