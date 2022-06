Kersvers wereldkampioen Thibaut De Smet demonstreert nu ook voor eigen volk: “Kloof gemaakt in het fietsen”

De zeventiende editie van de Caaap Duatlon Triatlon Kortrijk werd met meer dan duizend deelnemers opnieuw een groot succes. Ook langs het parcours en vooral in de binnenstad genoot het publiek van een hele dag topsport. Kersvers duatlonwereldkampioen cross en bij de U23 Thibaut De Smet wilde voor eigen volk absoluut zijn goede benen tonen. Hij leek aan Guust De Smul een taaie klant te hebben, maar tijdens het fietsen was de Waregemnaar outstanding.

“Ik had hier in Kortrijk nog nooit gewonnen en daar wou ik absoluut verandering in brengen. Na drie podiumplaatsen wil je je in je eigen provincie absoluut tonen. Ik nam tijdens de eerste loopproef al het commando, maar echt een kloof slaan, lukte pas tijdens het fietsen. Op de klimmetjes trok ik stevig door en dat resulteerde in een minuut voorsprong bij de tweede wissel. Die kloof kon ik tijdens het afsluitende loopnummer aanhouden”, vatte De Smet samen. Hij nam net voor de aankomst zelfs nog even de tijd om zijn vriendin een stevige zoen te geven.