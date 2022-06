Kersvers wereldkampioen bij beloften Thibaut De Smet pakt derde wereldtitel op minder dan week tijd

WK duatlonDe 23-jarige Waregemnaar Thibaut De Smet is er amper vier dagen na zijn twee wereldtitels op de crossduatlon nu ook in geslaagd om wereldkampioen duatlon bij de beloften te worden. Een Frans trio was voor De Smet te sterk om ook een podiumplaats bij de elites te pakken, maar met zijn derde wereldtitel op een week was het jonge toptalent meer dan tevreden. Het beloftenpodium kleurde opvallend Belgisch. Giani Vanden Broucke pakte immers het zilver bij de beloften met een tiende plaats overall.

Spannend was de strijd om de wereldtitel duatlon in het Roemeense Targu Mures in elk geval wel. Tijdens het fietsen vormde zich een grote kopgroep van maar liefst dertien atleten. Bij hen ook heel wat Belgen met Angelo Vandecasteele, Giani Vanden Broucke, Vincent Bierinckx en Thibaut de Smet. Angelo Vandecasteele en Thibaut De Smet ging samen in de aanval, maar echt veel vrijheid kregen ze niet. De Waregemnaar probeerde het nadien opnieuw, nu met de Nederlander Daan De Groot en de Fransen Krilan Le Bihan en Nathan Guerbeur.

De vier leiders pakten nog meer dan een minuut voorsprong, waardoor De Smet onverhoopt uitzicht kreeg op de wereldtitel bij de beloften en een medaille bij de elites. In de 5 km lopen ging de Franse favoriet Le Bihan er stevig vandoor. De Groot en Guerbeur moesten in de strijd om de tweede plaats al snel De Smet laten gaan, maar vanuit de achtergrond gooiden de snelle Fransen Benjamin Choquert en Maxime Huber-Moosbrugger nog roet in het eten. Krilan Le Bihan kroonde zich tot wereldkampioen in 1u40’32, Choquert pakte op 19 seconden zilver en Maxime Hueber-Moosbrugger zorgde voor een volledig Frans podium.

Hoop op podium

De Smet, die de citroen helemaal uitgeperst had, kwam knap als vierde over de streep op net geen minuut van Le Bihan. Die vierde plaats was voldoende voor de wereldtitel bij de beloften en dus zijn derde goud op het WK in minder dan een week tijd. “Bij de elite was het podium sowieso niet mogelijk”, gaf De Smet toe. “Daarvoor loop ik net nog niet snel genoeg. Bij de beloftes hoopte ik wel stiekem op een podiumplek en dat is uiteindelijk goud geworden.”

Arnaud Dely werd meteen achter De Smet vijfde. Angelo Vandecasteele pakte de 9de plaats op 1’35 en Giani Vanden Broucke pakte het zilver bij de beloften met een tiende plaats overall op 1’43 van de winnaar.